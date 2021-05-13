Отравленный в Солсбери полицейский судится со своим начальством

Единственная и случайная жертва отравления, которая общается с прессой, - британский полицейский Ник Бейли. Фото: www.youtube.com

Вот уже три года, как правительство Великобритании скрывает от общественности бывшего английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в марте 2018 года. После того, как их обнаружили на лавочке в парке без сознания, никто не видел Скрипалей живыми. Правда, в мае британские власти опубликовали видеообращение Юлии.

Доподлинно неизвестно, где на данный момент находятся пострадавшие отец и дочь. Ходили слухи, что их видели и в Соединенном Королевстве, и в Новой Зеландии.

Единственная и случайная жертва отравления, которая общается с прессой, - британский полицейский Ник Бейли. Именно он, после того, как Скрипали были найдены в парке, отправился осматривать их дом. Спустя буквально несколько часов сержант почувствовал себя плохо, и был доставлен клинику. Врачи диагностировали у него отравление тем же нервно-паралитическим веществом, который был выявлен и у Сергея и Юлии.

Отравление поделило жизнь простого английского полицейского на до и после. Выйдя из больницы, Ник Бейли еще долго восстанавливался. Он признается, что до сих пор принимает лекарства. Несмотря на это, у британца развилась депрессия и начались панические атаки.

Желая добиться справедливости, Бейли решил потребовать от своего полицейского руководства взять ответственность за то, что он стал жертвой отравления, находясь при исполнении. Поэтому сержант решил подать в суд на свое начальство, пишет The Guardian.

- Бейли пережил травму, которая разрушительно подействовала на его семью и вынудила оставить любимую работу после 18 лет службы, - заявил адвокат, представляющие интересы полицейского, Патрик Магуайр. - Мы надеемся, что очень скоро придем к соглашению с полицией Уилтшира, которое позволит мистеру Бейли и его семье продолжить лечение и жить дальше.

Адвокат передал претензии своего клиента в полицию Уилтшира еще год назад. Но ответа от руководства участка до сих пор не последовало.

По словам юриста, их следующим шагом станет судебный иск, который они планируют направить в высокий суд уже этим летом. Однако не исключено, что это дело все-таки закончится миром - если полицейское начальство пойдет навстречу Нику Бейли.