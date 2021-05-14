Пролетел НЛО над тайгой, а потом появилась карета

Тридцать лет назад к НЛО был всплеск интереса, подогретый прессой. Сейчас интереса меньше, но явления НЛО никуда не исчезли. Фото: Shutterstock

Вечером 1 марта 2011 года километрах в ста семидесяти севернее Иркутска небосвод озарился мощной вспышкой, за которой последовали раскаты грома и даже легкое землетрясение в райцентре Оса и таежных поселках, что расположены ближе к взрыву. Вертолеты МЧС ничего в районе взрыва не обнаружили. А астрономы заявили позже о падении метеорита. Осенью обнаружат даже его осколки.

Шумиха была бы недолгой, если бы не странные явления, которые сразу после этого случая стали происходить в небе над Осой.

- Около 10 вечера на горизонте появлялись светящиеся объекты, которые медленно двигались и пропадали, - рассказывает уфолог Никита Томин. – Местные снимали их на телефон и присылали нам. НЛО появлялись почти каждый вечер на протяжении месяца. Мы приехали в Осу и тоже увидели на темном небе это зрелище. Оно производило мощное впечатление. Многие жители были напуганы, еще и пресса нагоняла страху заголовками «Пришельцы нападают на Иркутскую область». Но оказалось, что неподалеку есть воинская часть, где тогда испытывали сигнально-осветительные ракеты особого типа. Их запускают в небо, они освещают местность как крупный фейерверк, а потом медленно садятся. Издалека смотрятся как множество движущихся огней.

Уфолог Никита Томин. Фото: Вартан Хачатурян

95 ПРОЦЕНТОВ НЛО ОПРОВЕРГАЕМ

- Интересно! А вам часто доводится раскрывать случаи с НЛО?

- Нам то и дело сообщают про НЛО, но почти всегда мы находим им объяснения. В конце 80-х и начале 90-х к НЛО был всплеск интереса, подогретый прессой. Сейчас интереса меньше, но явления НЛО есть. Около 95 процентов случаев мы опровергаем. Однако процентов 5 объяснить не можем.

Карта с отмеченными сообщениями об НЛО на сайте ufoseti.org.

- Например?

- В Космопоиске есть единая база данных - система UFOseti, в которую мы заносим все наблюдения от очевидцев. Фиксируем в каком направлении летел объект и с какой примерно скоростью. Так как у нас почти в каждом городе есть исследовательские группы, мы можем отследить маршрут объекта. Несколько раз нам удавалось проследить, когда НЛО летел через половину страны. 24 августа 2011 года очевидец сообщил, что в небе над Братском (600 км от Иркутска) светящаяся точка очень быстро передвигается в сторону Иркутска. Через 10 минут три похожих объекта появились в центре нашего города. По счастливой случайности эти объекты попали в кадр профессиональному фотографу, который в это время снимал панорамы ночного неба над Иркутском. Он делал снимки на длинной выдержке 30 секунд. На основе этих данных мы посчитали скорость НЛО, получилось 10 км в секунду. Так быстро техника гражданской или военной авиации передвигаться не может.

- Спутники?

- Они в тот момент над Иркутском не пролетали. Чуть позже эти точки были замечены в Красноярске. Самое любопытное, что все это происходило спустя час-два после падения комического грузовика «Прогресс-12М» на Алтае.

КОНТАКТЕРЫ И ОЧЕВИДЦЫ – КАКАЯ РАЗНИЦА?

- Есть еще что-то из необъяснимого?

- Лет 20 назад мы были в экспедиции в Тайшетском районе Иркутской области в селе Бузыканово. Оттуда сообщали, что местные жители видят какие-то явления в небе, хрономиражи. Например, трое или четверо мужиков поздно вечером шли по дороге с деляны, где рубили лес. И вдруг мимо них по дороге проехала повозка с парой лошадей и возничим в костюме 19 века. Она обгоняла их несколько раз. Они были настолько ошарашены, что даже не попытались ее остановить. Говорили, что им внезапно стало очень страшно. Мы прибыли, разбили лагерь в том месте. Дежурили несколько ночей и, действительно, фиксировали некие объекты. Для меня это был первый случай необъяснимых явлений. Объект появлялся в небе, зависал над нами, ослепив ярким светло-зеленым цветом, а после резко улетал в сторону. Из-за яркого слепящего света мы никак не могли разглядеть сам объект. Пытались фотографировать на пленку, но пленка оказалась засвеченной. Поначалу мы сомневались в показаниях местных жителей. Полагали, что сочиняют или принимают за НЛО спутники. Там большинство очевидцев или самогон пьют, или коноплю курят. Но когда увидели сами, очень удивились.

Рисунок из одного из сообщений на сайте UFOseti.

- По опыту знаю, что среди очевидцев часто встречаются неадекватные.

- Да, таких много. Мы называем их контактерами. Во-первых, они фанатики темы НЛО. Во-вторых, жаждут встречи с ними. Поэтому когда приходит сообщение от очевидца, мы сначала беседуем с ним и зачастую при общении видны психические проблемы.

- Но есть и разумные, трезвые.

- Таких меньше. Их можно определить по конкретным признакам. Первое, человек никогда не интересовался НЛО. Второе, явление НЛО стало для него настолько неожиданным событием, что остается самым ярким и неизгладимым впечатлением на всю жизнь. Третье, он опасается рассказывать об этом, чтобы за дурачка не сочли. Четвертое, если у одного явления сразу несколько адекватных очевидцев и никто из них не может объяснить увиденное, то это, скорее всего, инопланетный объект.

- «Комсомолка» писала в 2017 году о странном случае. В ноябре 1977 года на БАМе бригада из 9-ти человек видела над ущельем пролетающий бесшумно огромный объект, который слепил их прожекторами.

- Бамовцы – работяги, явно не контактеры?

- Работяги.

- И помнят этот случай отчетливо до мелочей?

- Да. Я их опрашивала спустя почти 30 лет после этого. Все всё помнят.

- Видите, признаки совпали. Несколько человек, далеких от НЛО, видели одно и то же и не смогли это объяснить. Скорее всего, это был НЛО.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

- Как вы проверяете поступающую к вам информацию?

- Все мои коллеги – люди из науки, со степенями. С очевидцами беседует психолог, эксперт по монтажу проверяет снимки на предмет монтажа. Кстати, почти все фото с НЛО – монтаж или китайские фонарики, запущенные в небо. Сверяем рассказы о летящих объектах с базой движения спутников и МКС, которые чаще всего принимают на НЛО. Словом, проводим тщательный критический разбор. Был такой интересный случай. Нам сообщили, что в районе Саган-Заба (западный берег Байкала) на поле появились идеально ровные круги – малый круг, а вокруг него несколько побольше. Мы поехали туда с местным жителем, который рассказал, что, скорее всего, прилетали инопланетяне и от их тарелок остались такие следы. На месте мы, действительно, обнаружили эту странность. Тогда не было дронов, поэтому как могли сделали фотографии сбоку. Круги – идеально ровные. Взяли на анализ образцы травы и почвы, отдали их в научный институт. Там ученые выяснили, что причина кругов грибок микориза. Это паразитирующий грибок микориза, который подселяется в корневую систему растений и разрастается радиально. Трава чуть жухнет и ложится кругами, внешне это выглядит эффектно.

- Удивительно, конечно, что грибок выделывает такие идеальные геометрические фигуры… Вы люди со степенями и занимаетесь темой НЛО, но на, если можно так выразиться, любительской уровне. А что нужно, чтобы этим всерьез занялась большая наука?

- Прежде всего интерес ученых. Но с этим сложно, потому что тема НЛО сильно скомпрометирована в прессе и сомнительными личностями, которые пиарятся на этом, как авторитетные специалисты.

- Мне рассказывали об неком красноярском уфологе, который хвалился, что он каждую неделю облетает город на летающей тарелке.

- Вот! Что я говорил?!

ЛЕТАЮЩИЕ ОГОНЬКИ В КОМНАТЕ

- Напоследок хочу спросить о еще одном странном явлении. Вы же изучаете и полтергейст?

- Да.

- Наш читатель прислал видео, с камеры наблюдения, которая установлена в комнате его парализованной тещи. Так они с женой следят, чтобы теща не свалилась с кровати. Почти каждую ночь он видит, что камера фиксирует некие огоньки, быстро-быстро летающие по комнате. Что это?

- Тут все просто. Это пыль и насекомые в свете инфра-красных диодов камеры.

- Разве они могут летать с такой скоростью?

- Они пролетают слишком близко к камере, а кажется, что немного дальше. Поставьте у себя вечером камеру с инфра-красной подсветкой, получите в кадре такие же огоньки.

…Мы передали читателю ответ специалиста Никиты Томина, но читатель категорически не согласен. Полагает, что на камеру попадает нечто необъяснимое. Но может другие люди, которым случалось наблюдать подобные съемки, выскажут свое мнение в откликах к этой статье.

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