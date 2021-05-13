"Подбирать слова все сложнее": Александр Малинин поделился сокровенным

Певец Александр Малинин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Малинин более 30 лет счастлив с третьей женой Эммой Залукаевой. Врач-гинеколог в 2000 году родила от певца двойняшек Фрола и Устинью. При этом вокалист как родного вырастил сына любимой от первого брака Антона. Он усыновил ребенка. Молодой человек женат и воспитывает троих детей. От внуков Эмма и Александр в полном восторге. Они каждую свободную минуту стараются проводить с детками. При этом в отношениях знаменитых супругов царят любовь и взаимопонимание. А 13 мая для исполнителя романсов - особенная дата.

Александр Малинин не устает признаваться жене Эмме в любви. На этот раз поводом стал день рождения возлюбленной певца. Эмме Малининой исполнилось 59 лет "С Днем рождения, любимая! С каждым годом подбирать слова все сложнее. Мне кажется, я уже все сказал, а ты все давно понимаешь без слов... Я хочу сказать тебе так много, но ты снова улыбаешься и я, как мальчишка, немею от восхищения и любви", - обратился 62-летний артист к избраннице.

После чего добавил: "Ты - моя жизнь, мое сердце, мое счастье. Ты - моя песня, моя струна, мое дыхание. Я люблю тебя, Эмми!".

Певец Александр Малинин, его дочь Устинья и супруга Эмма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоит отметить, что третий брак артиста оказался на редкость прочным. Два предыдущих союза музыканта распались из-за его измен. Певец всегда пользовался огромной популярностью у женщин. Избранницами звезды эстрады были скрипачка Инна Курочкина, выступавшая в ансамбле "Поющие гитары", и певица Ольга Зарубина, ставшая знаменитой после исполнения хита "На теплоходе музыка играла".

От первой супруги у Александра есть сын Никита. Он пошел по стопам звездного отца и прекрасно ладит с его нынешней семьей. "С Никитиной мамой мы расстались, и я был приходящим папой. Когда он подрос, мы стали общаться больше, я забирал его к себе. В общем, Никита не был обделен вниманием. Став старше, он начал работать в моем коллективе. Ну, а когда родились Устинья и Фрол, я по-настоящему стал отцом. Мы с Эммой делаем все, чтобы дети жили в любви. Думаю, у них было доброе, счастливое детство", - отмечал Малинин.

Куда сложнее отношения артиста с дочкой Кирой от Зарубиной. К слову, именно из-за Ольги распался первый брак музыканта. Когда Никите было два года, Малинин ушел из семьи ради хрупкой шатенки. Но семейная жизнь обернулась для певца сущим кошмаром. Впоследствии этот брак Александр называл ошибкой, утверждая, что никогда не любил Зарубину.

Певица утверждала, что Александр был ей неверен и то и дело заводил интрижки, а вокалист в ответ предъявлял артистке те же претензии. В итоге пара развелась со скандалом, а Ольга практически сразу вновь вышла замуж за своего директора Владимира Евдокимова. Мужчина согласился принять не только Зарубину, но и ее ребенка, удочерив Киру. В 1991 году они все вместе эмигрировали в США, где артистка жила до 2008 года. Все это время с Малининым она не общалась, да и с дочкой певец не виделся.

С наследницей он впервые встретился несколько лет назад в эфире скандального шоу "Пусть говорят". Девушка до сих пор не может наладить контакт с Малининым. "Он ничего мне не сказал, отпихнул меня в сторону как собаку. Он наверно и сам смутился от этой ситуации. Не было ни одной встречи, которая не записывалась бы на камеры. Отец рассказывал, как он живет со своей семьей, ставил это в пример, я чувствовала себя неполноценной", - признавалась дочь Зарубиной.