Никаса Сафронова поздравила Орнелла Мути

Художник Никас Сафронов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мы позвонили известном художнику и давнему другу «Комсомольской правды», чтобы его поздравить. Хотя не смогли скрыть удивление: как и многие, журналисты "КП" считали, что Никас Сафронов давно народный.

- Это приятное событие, хотя и неожиданное даже для меня, - признался нам художник. - У меня никогда не было стремления к званиям, регалиям… Я вообще самоед. Всегда недоволен своими работами, сомневаюсь в себе.

Когда-то я писал портрет Бориса Ельцина, он тогда был президентом России. Еще тогда, а это было много лет назад, мог бы попросить у него любое звание. Но я никогда не думал об этом. Ведь главное для меня – это творчество, любимая работа. Пусть она приносит радость. Мне очень приятно, когда Третьяковка, или Русский музей, или другие музеи покупают мои картины (в разных музеях России, по признанию Никаса, находится около 60 его работ – Ред.). Во всех крупных городах есть мои картины. Приятно, когда тебя замечают и отмечают при жизни. Я много занимаюсь благотворительностью. Делаю бесплатные выставки, провожу мастер-классы.

Сегодня меня поздравили все мои друзья, прочитав в новостных лентах, позвонили, пожелали творческих успехов.

Постараюсь использовать этот повод, чтобы встретиться с ними. Жду приезда Орнеллы Мути – она тоже позвонила и поздравила. Она вообще читает все новости обо мне. Я пообещал прописать её в своей квартире. Она у меня останавливалась и не раз. Мы давно дружим, но, как говорится, без интима.

Актриса Орнелла Мути. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никасу Сафронову в апреле исполнилось 65 лет. Он действительный член Российской Академии художеств.