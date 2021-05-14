Анекдоты: Идея штрафовать жителей страны за отсутствие денег буквально носится в воздухе

- Доктор, моя маленькая дочка отказывается есть рыбу. Чем можно ее заменить?

- Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

* * *

Частенько так бывает: сидишь, сидишь в интернете ночью и вдруг понимаешь, что читаешь чуть ли не про внутреннюю политику Зимбабве. И вроде интересно, и вроде бы на фига?!

* * *

Вчера ощутил все величие наследия СССР.

Починил итальянскую стиральную машину при помощи инструментов и деталей из советского детского конструктора.

* * *

- Папа, посмотри, какой скворечник я вчера сделал!

- Молодец, сынок, хороший такой сделал! А где дырочка для птички?

- А зачем? Птичка уже там.

* * *

У колдуньи.

- А можно мне вот этих двоих мужчин приворожить? Вот вам их фотки.

- А зачем двоих?

- Да вы ворожите, я потом разберусь.

* * *

Жюри «Оскара»:

- Почему в вашем фильме нет ни одного чернокожего гея?! Это неподобающе в XXI веке!

- Блин, это же фильм о природе, из жизни птиц!

* * *

Даже если уменьшить депутатам зарплату в десять раз, они примут закон, по которому будут иметь право покупать все в десять раз дешевле.

* * *

40 лет - прикольный возраст.

Одна подруга стала бабушкой.

Другая - ушла в декрет.

* * *

Друг съездил в Швецию:

- Шведки, наверное, симпатичные, но под паранджой это сложно разглядеть…

* * *

Пришел как-то Змей Горыныч домой после попойки. А жена ему: «А ну дыхни!»

В общем, глупая нелепая смерть…

* * *

Брак - это такой вид отношений, при которых одна сторона всегда права, а вторая - муж.

* * *

- Милая, пойдем поужинать в ресторан или пройтись с тобой по магазинам?

- Но ведь карантин...

- Ой, забыл, но помни: я предлагал.

* * *

Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникало чувство, что он только что кинул магазин на большие деньги, хотя на самом деле все наоборот.

* * *

В налоговой инспекции:

- Как нам стало известно, вы скрыли часть своих доходов!

- Ничего я не скрывал! Просто в графу «доходы» все нули не поместились.