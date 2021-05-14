Анекдоты: Идея штрафовать жителей страны за отсутствие денег буквально носится в воздухе

- Доктор, моя маленькая дочка отказывается есть рыбу. Чем можно ее заменить?
- Кошкой. Кошки очень любят рыбу.
* * *
Частенько так бывает: сидишь, сидишь в интернете ночью и вдруг понимаешь, что читаешь чуть ли не про внутреннюю политику Зимбабве. И вроде интересно, и вроде бы на фига?!
* * *
Вчера ощутил все величие наследия СССР.
Починил итальянскую стиральную машину при помощи инструментов и деталей из советского детского конструктора.
* * *
- Папа, посмотри, какой скворечник я вчера сделал!
- Молодец, сынок, хороший такой сделал! А где дырочка для птички?
- А зачем? Птичка уже там.
* * *
У колдуньи.
- А можно мне вот этих двоих мужчин приворожить? Вот вам их фотки.
- А зачем двоих?
- Да вы ворожите, я потом разберусь.
* * *
Жюри «Оскара»:
- Почему в вашем фильме нет ни одного чернокожего гея?! Это неподобающе в XXI веке!
- Блин, это же фильм о природе, из жизни птиц!
* * *
Даже если уменьшить депутатам зарплату в десять раз, они примут закон, по которому будут иметь право покупать все в десять раз дешевле.
* * *
40 лет - прикольный возраст.
Одна подруга стала бабушкой.
Другая - ушла в декрет.
* * *
Друг съездил в Швецию:
- Шведки, наверное, симпатичные, но под паранджой это сложно разглядеть…
* * *
Пришел как-то Змей Горыныч домой после попойки. А жена ему: «А ну дыхни!»
В общем, глупая нелепая смерть…
* * *
Брак - это такой вид отношений, при которых одна сторона всегда права, а вторая - муж.
* * *
- Милая, пойдем поужинать в ресторан или пройтись с тобой по магазинам?
- Но ведь карантин...
- Ой, забыл, но помни: я предлагал.
* * *
Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникало чувство, что он только что кинул магазин на большие деньги, хотя на самом деле все наоборот.
* * *
В налоговой инспекции:
- Как нам стало известно, вы скрыли часть своих доходов!
- Ничего я не скрывал! Просто в графу «доходы» все нули не поместились.