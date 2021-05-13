Вся украинская элита ведет бизнес в России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Пожалуй, не этого ждали от Владимира Зеленского его избиратели, когда повелись на обещание еще в первую весну после выборов начать «посадки». Его электорат, грешным делом, подумал, что речь идет о предшественнике – Петре Порошенко, который на Украине достал всех до такой степени, что народ готов был голосовать за комика без политического опыта. Но спустя два года Порошенко продолжает оставаться на свободе. А «посадки» Зеленский начинает с другого конца — устраняя прямого политического конкурента. Главной жертвой этого спектакля он выбрал (или указали в посольстве США?) лидера Оппозиционной партии «За жизнь» Виктора Медведчука.

Фигура для нынешней украинской истерической политики более, чем подходящая. Мало того, что оппозиционер, так еще и с москалями якшается, лезет поперек Зеленского в пекло то с обменом пленных в Донбассе, то с вакцинами, то с тарифами ЖКХ. А его об этом никто не просит. Монополия на добрые дела должна быть исключительно у Зеленскогого, у которого дела с этим не очень ладятся.

Тем не менее уже перечисленного вполне бы хватило для обвинения в … «госизмене»! Впрочем, Генпрокуратура Украины и без этого нашла, к чему придраться. Помимо государственной измены Медведчуку решили вменить «расхищение национальных ресурсов в Крыму».

Какие такие «национальные ресурсы» у Украины остались в Крыму? Да просто Медведчук посмел заниматься на полуострове газодобычей, а значит платить налоги «агрессору». Ну и на десерт – оппозиционер создал организацию, которая помогает украинцам, едущим в Россию работать и учиться. Есть такие же фирмы, отправляющие украинцев на клубнику в Польшу. Но в Службе безопасности Украины решили, что на самом деле цель этой организации - «собирать личные данные гастарбайтеров, вербовать их, влиять на внутреннюю политику страны и распространять пропаганду».

Вообще-то, Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины по итогам 2020 года. Импорт на Украину из России составил $4,6 миллиардов, а экспорт в обратную сторону – $2,7 миллиарда. И это отнюдь не один Медведчук. Уголь, электроэнергия, ядерное топливо, зерно, химия – скамью подсудимых можно расширять бесконечно долго. Начиная, к слову, с … самого Зеленского! У которого в том же Крыму на супругу зарегистрирована квартира. Хорошая, в Левадии, почти 130 кв. метров.

Договор купли-продажи квартиры в Ялте, согласно документу новая владелица недвижимости - Елена Зеленская.

Причем, после 2014 года, эта квартира переоформлена по российским законам. И квартплата за нее поступает регулярно в российский бюджет.

Это ли не зрада? Вот кто бы мог разделить скамью подсудимых с Медведчуком.

СЕРИАЛЫ ЗЕЛЕНСКОГО

А еще у Зеленского есть уникальная способность - одной рукой вводить санкции против российских телеканалов, а другой – «впаривать» им свою продукцию.

Шоу-компания Зеленского «Квартал-95», к примеру, продала российскому телеканалу «СТС» (на который Киев наложил санкции) сериал «Папик». А за прошлый год президент Украины, судя по его официальной декларации, получил от «Квартала-95» роялти в размере $166 тысяч. Там есть и деньги «агрессора», полученные в обход санкций. Но СБУ возбуждать уголовное дело не спешит.

А ведь еще со времен Порошенко украинцам запрещено иметь дела с другой российской компанией – «Яндекс». Но на его сервисе «Кинопоиск», благодаря приобретенным правам, спокойно показывают сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли.

КОНФЕТЫ, ЦЕМЕНТ И БЕНЗИН ПОРОШЕНКО

Кстати, о Порошенко. Как будучи президентом Украины, находящейся, по его же словам, в «состоянии войны» с Россией, он получал прибыль со своей фабрики «Рошен» в Липецке, мы все уже знаем. Тоже вполне себе госизмена.

Но не Порошенко ли до сих пор является владельцем крупнейшего в Крыму цементного предприятия – Бахчисарайского цемзавода?

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: REUTERS

А еще на троих с Арсением Яцеником и Виктором Субботиным экс-президент контролирует завод «Карпатнефтехим» (до февраля 2017 г. – дочернее предприятие «НК Лукойл», расположенное в городке Калуш Ивано-Франковской области).

«НК Лукойл» с принадлежащих ему Волгоградского и Пермского НПЗ ежегодно поставляло «Карпатнефтехиму» до 600 тысяч тонн бензина. Чистая прибыль - от 400 до 600 долларов с каждой тонны выпущенной продукции! Ежемесячный доход - $3-3,5 миллиона.

Неплохо для тех, кто громче всех кричит о «российской угрозе» и «агентах Кремля» на Украине.

«ТИТАН» ФИРТАША

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин тоже неплохо устроились на крымских предприятиях. Первый получает свой основной доход в виде дивидендов от деятельности предприятий «Минудобрения», «Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром». Второму принадлежит 20% от доходов этих компаний. Но они в оппозицию не лезут.

ПШЕНИЦА ВЕРЕВСКОГО

А вот крупный украинский бизнесмен Андрей Веревский не чужд политики. Совладелец аграрной компании «Кернел групп» в Верховной Раде контролирует депутатскую группу «Доверие», которая славится тем, что по указанию офиса Зеленского синхронно голосует вместе с фракцией власти «Слуга народа», добавляя недостающие для принятия нужных законов голоса.

Бизнесмен Андрей Веревский. Фото: kernel.ua

Так вот «Кернел групп» до 2020 года являлось совладельцем (50%) зернового терминала в российском порту «Тамань». Веревский получал доход от перевалки российским портовым терминалом 4 миллионов тонн зерна ежегодно.

ОПАСНЫЙ КОНКУРЕНТ

Вообще-то все детали бизнеса Медведчука в России – давно секрет Полишинеля. Последний раз предметно в украинской прессе он был разобран еще в 2019 году. Тогда, правда, власть, серьезного политического конкурента в Медведчуке не видела.

Сегодня же даже придворная социология на Украине показывает сколь стремительное падение доверия к Зеленскому и его «Слугам народа», столь уверенный рост рейтинга Оппозиционной партии «За жизнь». А это опасно. Поэтому даже более менее адекватные украинские журналисты открыто называют «дело Медведчука» политическим преследованием. Чем оно, по сути, и является.

Лидер оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук в киевском суде, 13 мая 2021 г. Фото: REUTERS

Но самое печальное – это преследование миллионов сторонников его партии на Юго-Востоке Украины, часть которых, к слову, еще недавно голосовала за Зеленского. Потому что хотела нормализации отношений с Россией и мира в Донбассе.

Но Зеленский своего слова не сдержал.

Их тоже можно смело записывать в изменники или, как минимум, в пособников?

На данный момент суд не вынес постановление о мере пресечения Виктору Медведчуку.

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