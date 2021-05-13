На международном рыбопромышленном форуме будет работать новый сектор «Аквакультура»

В конце 2020 года организаторы главного мероприятия российской рыбной отрасли Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia объявили об открытии нового сектора «Аквакульутра». За это время к нему успели присоединиться ведущие фермеры, рыбоводные хозяйства, сетевязальные предприятия, производители оборудования, кормов и добавок, а сам раздел получил звание единственной площадки, объединяющий все звенья цепи производства и поставки продукции для аквакультуры.

Во всем мире объемы выращивания рыбы уже давно превышают объем вылова. Но аквакультура в России пока не достигла подобного масштаба. Эта часть отрасли признана крайне перспективной, и в последнее время ей уделяют все больше внимания и на частном и на государственном уровне. В связи с этим в 2021 году Global Fishery Forum& Seafood Expo Russia призвано привлечь больше внимания к российской аквакультуре и решению проблем рыбоводных хозяйств.

Среди задач сектора:

- снижение импортозависимости - презентация российского оборудования для аквакультуры

- развитие товарной аквакульутры - знакомство потребителей с новыми брендами, развенчание мифов о выращенной рыбе

- знакомство с передовыми иностранными технологиями

- помощь в сбыте и поиске партнеров

Все это служит конечной цели - насыщение внутреннего рынка продукцией российского производства по доступной цене.

Традиционно сильной будет экспозиции иностранных предприятий, занятых в аквакультуре. Российские рыбоводные хозяйства сильно зависят от кормов и посадочного материала, поставляемого из-за рубежа. Это делает Россию одним из самых перспективных рынков для европейских компаний.

- Собирая наш сектор, мы руководствовались примером норвежской выставки Aquanor. Наша цель не просто собрать все аквакультурные компании на одной площадке, а обеспечить им все условия для развития бизнеса. Наша выставка призвана помочь аквакультуре стать драйвером российской рыболовной отрасли.

Если говорить о проблемах, с которыми столкнулся сектор, на данный момент самая большая из них - экспозиции крайне не хватает производителей отечественного оборудования и кормов. Многие российские предприятия вкладывают деньги в развитие своего бизнеса, но забывают о том, что без участия в профильных мероприятиях, развитие получается неравномерным.

Последние два года дают отечественным производителям уникальный шанс на продвижение собственной продукции, и мы приложим все усилия, чтобы помочь им в этом. В условиях сложностей с транспортировкой и авиасообщением, многие фермы будут готовы перейти на российские аналоги, например, кормов или оборудования, но без таких мероприятий, как наше, узнать о них, просто невозможно.

У нас далеко идущие планы, и в 2022 году мы хотим превратить сектор в полноценную выставку, – рассказал о разделе Иван Фетисов, генеральный директор Expo Solutions Group компании - оператора мероприятия.

В 2021 году Global Fishery Forum& Seafood Expo Russia пройдет с 6 по 8 июля в Санкт-Петербурге КВЦ «Экспофорум». На мероприятии будут представлены компании из разделов добычи и переработки, рыбоводства, аквакультуры, производства оборудования и комплектующих для переработки, промысла, оснащения судов, судостроения и судоремонта, а также логистики, упаковочной индустрии и торговли. Ожидается, что мероприятие 2021 года посетят не менее 11 000 человек.

Узнать условия участия и получить бесплатный билет можно на официальном сайте мероприятия.