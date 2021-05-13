В США назвали Москву "городом, способным пережить ядерную войну". Что за этим стоит

Москва. Аварийный выход в бомбоубежище недалеко от станции метро `Алтуфьево`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть у американского журнала The National Interest одна прелюбопытная особенность - он частенько стращает читателей могуществом российского оружия и его превосходством над боевой техникой США. Ну а чтобы сильнее пощекотать нервы обывателей, рисует адские картины атомного апокалипсиса.

Вот и недавно в этом же журнале появилась статья, что в случае ядерной войны с Россией, жители Вашингтона и Лондона превратятся в пепел, а вот Москва способна выстоять под американскими ударами. Издание называет нашу столицу "наилучшим местом, где можно пережить потенциальный конфликт". Спасибо за комплимент, утешили.

Но эту горькую информационную "шоколадку" надо есть, мелко пережевывая. Ибо в ней есть хитрая "начинка". С одной стороны, подтекст у этой статьи-страшилки вроде даже "гуманный", смотрите, мол, жители Вашингтона и Лондона, русские ракеты превратят ваши города в дымящиеся развалины, никто не спасется. А москвичи в большинстве своем останутся живы. Несправедливо. Нам ведь тоже жить хочется. И вывод, который по такой логике легко напрашивается, - надо не допустить ядерной войны.

А с другой стороны ведь читается другое: у русских вон как надежно столица защищена, не то, что американская или великобританская. Москва прикрыта «огромным противоракетным щитом».

А из этого следует, что правительствам США и Великобритании надо отваливать больше денег на укрепление противоракетной обороны (ПРО). Известный приемчик.

Но чем же конкретно The National Interest обосновывает то, что Москва находится в лучшем положении?

Авторы отвечают: столицу России будет защищать, в частности, система противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». Отвешивая жирные комплименты возможностям этой системы, авторы статьи: тем не менее, добавляют стружки в свою "шоколадную" конфетку: " Учитывая трудности, с которыми сталкивается Россия в плане доходов, еще предстоит выяснить, может ли быть реализован проект А-235».

А-235 «Нудоль» на испытаниях в казахстанской степи. Фото: YouTube

А он реализуется и весьма успешно. В ноябре 2020 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно протестирована ракета системы А-235 «Нудоль», предназначенная для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США. Да и не только ракет...

Ну а что же такое хотя бы в общих чертах эта А-235?

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Система противоракетной обороны А-235 («Нудоль»).

Эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235 ("Нудоль") - многоканальная система противоракетной обороны Московского промышленного района.

В соответствии с Договором СССР и США о ПРО (1972) оба государства могли развертывать не более двух систем противоракетной обороны, максимальный боезапас каждой из них не должен был превышать 100 противоракет. Позднее (в 1974 году) количество систем было уменьшено до одной единицы. США прикрыли системой Safeguard район дислокации МБР в Северной Дакоте, а СССР решил защитить от ракетного удара столицу государства – Москву.

В 1990-м году опытно-конструкторские работы по проекту А-235 были прекращены - президент СССР Михаил Горбачев помахал Западу белым платочком мира. Но, начиная с 2011 года (к тому времени США уже давно вышли из Договора по ПРО) Москва вернулась к реализации "замороженного" проекта на производственной базе концерна «Алмаз-Антей».

В изменённом виде проект реализуется уже как многофункциональная система противоракетной и противокосмической обороны, боевые возможности которой позволяют ей вести борьбу не только с баллистическими воздушно-космическими целями, но и с манёвренными пилотируемыми и непилотируемыми космическими аппаратами. Да, Московский промышленный район (его военные иногда называют Центральным) в противоракетном отношении прикрыт как ни один регион России. Наша столица окружена несколькими кольцами противоракетной обороны. И здесь не только А-235, но и все новейшие системы, способные сбивать вражеские ракеты не только в воздухе, но и в ближнем космосе (выше 100 км).

В США все чаще звучат голоса о двойном применении А-235. Дескать, ее главное предназначение заключается в убийстве американских спутников. Но мы об этом помолчим... Кстати, есть у Москвы и свой суперкомпьютер «Эльбрус-3М» для сверхбыстрого управления всей системой, а также РЛС «Дон-2Н», напоминающая пирамиду майя и заточенная на обнаружение МБР. Считается, что система А-235 будет многоуровневой — это перехват в высоком, среднем и низком космосе.

Как пишет аналитический портал South Front со ссылкой на экспертов по ПРО, ЗРК С-500 и система А-235 обеспечат комплексную оборону воздушно-космического российского пространства, что может расцениваться как обретение Москвой ядерного зонтика, минимизирующего ответку Вашингтона.

А ПОД КАКИМ "ЗОНТОМ" ПРЯЧУТСЯ США?

Американцы так и не стали разворачивать систему ПРО Safeguard. В 70-х годах у них появились баллистические ракеты морского базирования «Трайдент», поэтому военное руководство США посчитало более уместным вложиться в новые субмарины с баллистическим ракетами, чем строить весьма дорогой комплекс ПРО.

Следующим этапом развития американской системы ПРО стала программа СОИ («Стратегическая оборонная инициатива»), инициатором которой выступил сороковой президент США Рональд Рейган.

Это был очень масштабный проект новой системы противоракетной обороны США?

Программа СОИ предусматривала создание мощной, эшелонированной системы ПРО с элементами космического базирования. Система должна была прикрыть всю территорию Соединенных Штатов.

Но и этот проект тоже не был реализован. Однако наработки программы СОИ позже были использованы при создании национальной противоракетной обороны США.

В 1992 году американский президент Джордж Буш инициировал начало программы защиты США от ограниченного ядерного удара — так появился проект нестратегической противоракетной обороны (НПРО).

Разработка современной системы национальной ПРО началась в США в 1999 году после подписания президентом Биллом Клинтоном соответствующего законопроекта. Целью программы декларировалось создание такой системы противоракетной обороны, которая смогла бы защитить от МБР всю территорию США. В том же году американцы провели первое испытание в рамках данного проекта: над Тихим океаном была перехвачена ракета «Минитмен».

В 2001 году следующий хозяин Белого дома Джордж Буш-младший заявил, что система ПРО будет защищать не только Америку, но и ее основных союзников, первым из которых была названа Великобритания. В 2002 году, после пражского саммита НАТО, началась разработка военно-экономического обоснования для создания системы ПРО североатлантического альянса. Окончательное решение о создании европейской противоракетной обороны было принято на саммите НАТО в Лиссабоне, состоявшегося в конце 2010 года.

Но у Вашингтона появился еще один амбициозный проект - американская глобальная система ПРО.

Американцы утверждают, что глобальная противоракетная оборона не направлена против России, ее целью является защита «цивилизованного» мира от стран-изгоев, например, Ирана и Северной Кореи. При этом строительство новых элементов системы продолжается у самых российских границ – в Польше, Чехии и Румынии.

В настоящее время противоракетная оборона НАТО – это сложный комплекс, состоящий из множества компонентов, в состав которого входят спутниковые системы отслеживания запусков баллистических ракет, наземные и морские комплексы обнаружения ракетных пусков (РЛС), а также несколько систем поражения ракет на разных этапах их траектории: GBMD, Aegis («Иджис»), THAAD и Patriot.

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