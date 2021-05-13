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В мире13 мая 2021 20:49

Байден заявил о непричастности России к хакерской атаке на американский трубопровод

Глава Белого дома также открестился от того, что Штаты заплатили хакерам выкуп
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Президент США Джо Байден.

Президент США Джо Байден.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, реагируя на начавшийся в США после блокировки хакерами систем управления одного из крупнейших трубопроводов страны Colonial, топливный кризис, заявил, что Россия не причастна к этой кибератаке.

В очередной раз он подчеркнул, что, по оценке Белого дома, российские власти не стоят за произошедшим, хотя организовавшие атаку хакеры действовали с территории России.

- Уверен, что я верно прочел доклад ФБР по Colonial Pipeline, в нём говорится, что Путин непричастен, – сказал глава Белого дома.

Байден также сказал, что ему ничего неизвестно о том, что руководство Colonial перевело хакерам выкуп в размере $5 миллионов для того, чтобы системы управления трубопровода были разблокированы.

Планировалось, что снабжение Восточного побережья США бензином, керосином, мазутом и дизельным топливом, до 75% которых прокачивались через системы Colonial, будет восстановлено до конца недели. Руководство оператора трубопровода объявило, что транспортировка горючего будет возобновлена уже сегодня, и топливный кризис, охвативший сразу несколько американских штатов, будет преодолен.

О хакерской атаке Colonial объявила 8 мая. СМИ, со ссылкой на американские спецслужбы, заявили, что за кибератакой стоит хакерское сообщество DarkSide.

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