ФБР рассекретило документы по поводу смерти Курта Кобейна

Курт Кобейн в 1993 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Много вопросов оставила трагическая гибель лидера Nirvanа Курта Кобейна. Некоторые фанаты считают, что такой жизнерадостный музыкант никак не мог свести счеты с жизнью — и наверняка ему помогли (самая распространенная версия касается бывшей жены вокалиста Кортни Лав).

Именно поэтому, после широкого общественного резонанса, за дело взялось ФБР.

Документы, которые теперь лежат в открытом доступе на сайте ведомства, посвящены подробным запросам на дорасследование гибели Кобейна. В них, в частности, утверждается, что на ружье, из которого застрелился музыкант, якобы не было его отпечатков пальцев. Кроме того, последняя записка лидера Nirvana исключает желание умереть — мол, приписка об этом добавлена позже.

— Миллионы поклонников во всем мире хотели бы, чтобы несоответствия, связанные с его смертью, были устранены раз и навсегда, — сказано в письме в ФБР.

Спецагенты, судя по всему, решили не заниматься этим делом еще раз и ограничились формальными отписками.

— Мы ценим вашу обеспокоенность тем, что мистер Кобейн мог стать жертвой убийства, — говорится в одном из ответов. — Однако большинство расследований убийств находятся в юрисдикции властей штата и местных чиновников.

ФБР подчеркивает, что для нового расследования необходимы веские доводы, указывающие на признаки преступления. Судя по всему, их нет. Фанаты присылают только домыслы.

— Основываясь на информации, которую вы предоставили, мы не можем обнаружить никакого нарушения федерального закона, — написано в документах. — Поэтому мы не способны предпринять каких-либо следственных действий в этом случае.

Самым интересным из опубликованного, пожалуй, стало сообщение кинокомпании Cosgrove/Meurer Productions (снимали документалку про смерть Кобейна), направленное в офисы ФБР в начале 1997 года. В нем есть мнение частного сыщика из Лос-Анджелеса Тома Гранта, трактовавшего предсмертную записку Кобейна как посыл к фанатам о завершении музыкальной карьеры. Этот детектив тоже просил ФБР возбудить дело.

Напомним, фронтмен Nirvana умер 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Как установили сыщики, он вколол себе несовместимую с жизнью дозу героина и выстрелил в голову из ружья. Вскоре после его смерти появились версии об убийстве музыканта.

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