Что происходит с выборами

Парламентские выборы в России намечены на 19 сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В РИА НОВОСТИ прошел Круглый стол «Выборы для людей: новой качество избирательной системы». Экспертный института социальных исследований (ЭИСИ) провел его с ведущими специалистами в данной сфере. Обсудили обновление в России избирательного цикла. Оценили работу ЦИКа по изменению избирательных практик. Проговорили то, как меняется отношение избирателя к выборам — и как сама философия процесса трансформируется.

В обсуждении приняли участие директор Центра политического анализа и социсследований Павел Данилин и генсек Партии Прямой Демократии Олег Артамонов, глава Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод и член ЦИКа Антон Лопатин, а также федеральный координатор Ассоциации «НОМ» Антон Песков.

ОТ ЭКСКЛЮЗИВА К ИНКЛЮЗИВУ

Павел Данилин сделал вывод, что за пять лет система выборов в стране изменилась существенно:

- Система выборов в России меняется — все это диктует необходимость внесения изменений в процедуру выборов. Это гражданский акт. С другой стороны - процедура, это услуга государственная. Тут есть достижения, которые высокого оценили президент Путин. Что отнести к достижениям ЦИКа за последние 5 лет? Интерфейс стал более доброжелательным. Внедрены современные цифровые технологии для удобного режима волеизъявления. Обеспечена защита тайны голосования. Расширяется и совершенствуется механизм наблюдения на выборах. Выборы становятся не только мероприятием, организованным властью - это уже услуга для каждого гражданина в любом, удобном для него формате. И вполне защищенном. Система выборов прошла путь от эксклюзивной к инклюзивной. Как говорит глава ЦИК Памфилова: система у нас крепкая, до каждого желающего проголосовать добрались. В новой системе голосования, на мой взгляд, все действия логичны и последовательны.

Кстати, судя по итогам опросов, четыре пятых населения страны считают, что ЦИК достаточно хорошо информирует о всех новациях. Деятельность Центризбиркома за последние 5 лет привела к формированию новой идеологии, когда поставлены барьеры на пути фальсификации выборов. И число наблюдателей на выборах растет.

СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Александр Брод отметил рост доверия к избирательной системе:

- Что касается Совета при президенте по правам человека — мы сообщаем, что создается мониторинговая рабочая группа от Госдумы. Они будут в регионы выезжать. Ждем доклад, основанный на наблюдениях общественников. Мы передадим его главе государства. Основу доклада составят заключения мониторинга о новых формах голосования. Мы основываемся и на данных прямых наблюдений, и на итогах соцопросов. Они фиксируют, что люди уже ощущают: наша избирательная система совершенствуется. В том числе, благодаря и доступности, и активному развитию коммуникаций и новых технологий. Особенно актуально это стало в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В целом мы отмечаем, что растет доверие к избирательной системе, и это подтверждает объективность данного органа.

Мы с коллегами из разных палат парламента ориентируемся на то, что потребуется больше знаний и умений для наблюдений за всеми стадиями процесса. Усиливается общественное наблюдение за электронным голосованием.

Деятельность Центризбиркома за последние 5 лет привела к формированию новой идеологии, когда поставлены барьеры на пути фальсификации выборов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПО ПОЧТЕ НЕ ГОЛОСУЕМ

Антон Лопатин рассказал о том, как новации встречают в Центризибиркоме.

- ЦИК активно участвует во внедрение цифровых технологий в избирательный процесс. Система электронного голосования прошла проверку и показала свою надежность. Наша, российская форма, не имеет аналогов в мире. Когда говорим про дистанционку, тот тут три приоритета: безопасность, соблюдение тайны голосования и доверие граждан к системе.

Так, например, в прошлом году в Москве и Нижнем Новгороде записалось на электронное голосование более 2.3 миллионов избирателей. Это показывает, что интерес людей к такой форме волеизъявления растет.

Новые формы голосования влекут за собой специальные требования к наблюдению за ними. Говоря о корпусе наблюдателей - все новации относительно них включены в систему, мы взаимодействуем в этом вопросе с общественной палатой. Легитимно, справедливо должны пройти выборы.

И, кстати, тема голосования по почте ЦИКом не обсуждалась.

УДАР ПО ФАЛЬСИФИКАТОРАМ

Алексей Песков пояснил, почему электронное голосование сложно «подделать»:

- Мобильный избиратель, цифровые сервисы, электронное и многодневное голосование, сейф-пакеты — все это позволяет нам колоссально снижать возможности для фальсификаций и провокаций. Любые попытки сразу становятся видны.

Система подготовки наблюдателей - это огромное поле работы для нас. Для избирателя система должна быть доступна и понятна. При организации обучения мы стараемся все это подробно объяснять.

Подготовленные нами программы совместно с Общественной палатой и с мониторинговыми организациями - они реализуется в регионах. Это позволит достичь соответствующих компетенций избирателями. Что предотвращает нарушения и аннулирование результатов. Формируется новое качество наблюдательского сообщества. Число наблюдателей за последние годы растет — поработав один раз, люди снова приходят. Система наблюдения выстроена на принципах неангажированности и независимости, стоит задача и дальше укреплять ее профессионализм.

В России растет доверие к избирательной системе. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЭЛЕКТРОННАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Олег Артамонов пояснил, в чем логика развития новых систем голосования:

- Мы работали плотно с тематикой электронного голосования по поправкам в конституцию в Москве и Нижнем Новгороде, отрабатывали дистанционное голосование в Ярославле. Есть внутренняя экспертная группа — они с технической точкой зрения за выборами в Госдуму наблюдали еще ранее.

Вообще внедрение дистанционного электронного голосования — неизбежно. Таково логичное развитие дальнейшее современной электоральной системы - она удобна партиям, удобна избирателям, да всем! По всему миру видим демократизацию процесса голосования. Видим тенденцию максимального допуска избирателя к голосованию. Когда начинают говорить о невнедернии такой формы голосования в других странах... На практике мы видим, например, что к голосованию на почте доверия немного — такое есть и в США, и в Нидерландах. Вокруг самой процедуры возникало масса шума. Надежной ее назвать нельзя. В отличие от электронного.

Проблема с электронным голосованием в том, что пока технически это непростая система. Не каждый избиратель пока понимает, как именно это работает изнутри. Когда ей можно доверять и когда нельзя. Она развивается с 90-х годов, и до сих пор в зарубежных кругах ее обсуждают. Но мы продолжим работать по полному информированию избирателя совместно с ЦИК, и продолжаем общаться с разработчиками.

Мы видим прогресс в том, как организовано электронное голосование в России —и мы не зафиксировали, в частности, во время Единого дня голосования в сентябре никаких сбоев.

Мы разработаем памятку наблюдателю за электронному голосованию.

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