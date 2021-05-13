"Говорящий силикон": в Сети высмеяли предвыборный ролик экс-"татушки" Юли Волковой

Юля Волкова. Фото: принтскрин видео.

С тех пор, как суперпопулярная девичья группа плясала на сцене в клетчатых юбочках и майках с провокационной надписью "... войне!", прошло уже 20 лет. И вот "черненькая из "Тату" снова на арене, правда, политической: 36-летняя Юлия Волкова намерена баллотироваться в Госдуму от Ивановской области. И в качестве первого знакомства с потенциальным электоратом певица уже записала предвыборное обращение.

На светлом фоне - одетая по классике новоявленная кандидатка: белый жакет, черный брючный комбинезон. На пальчиках розовый маникюр, на груди - крестик с бриллиантами, на лице - вечерний макияж: соболиные брови, "смоки айс" (густые тени с дымчатым эффектом) и губы, чьим размерам позавидует каждая вторая инстаграмщица. Четыре минуты Волкова с выражением произносит свой текст, так чтобы никто не усомнился: ее слова пропитаны болью за ивановский народ.

- Мои замечательные, так больше нельзя! - сходу объявила экс-"татушка" в видеообращении. - Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах и горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна.

Потенциальным избирателям Юлия Олеговна раскрыла все карты: ей известно и про крошечную зарплату ивановцев, и про дороги, которых нет, и про коррупцию, и даже про местные экологические проблемы из-за турецкого производства. А свое решение баллотироваться от Ивановской области коренная москвичка Волкова объяснила просто:

- Россия - это не только Москва и Питер. Я вижу, как деградируют регионы. Да, в прошлом я не политик, но политиками не рождаются - ими становятся. И если я вижу, что люди во власти не справляются, я иду в нее сама. Для меня это новый этап. Я снова стою на грани, грани выбора между светом и тьмой. Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слезы, страдания находила путь к свету во тьме. Теперь передо мной новый путь, и на этом пути нас не догонят, - красиво закончила кандидатка фразой из собственной песни, под которую когда-то ревели стадионы по всему миру.

Однако, жители Ивановской области это проникновенное обращение не оценили: в соцсетях едко высмеяли потенциального депутата. "Господи, чем же наш регион так провинился?", "Откуда она только знает о наших горестях? Пожила бы с годик здесь на нашу зарплату, мы бы на нее посмотрели!", "Где тухлые помидоры?", "Говорящий силикон!", "Мандатом по губам таким депутатам!", - пишут в Сети и припоминают Волковой интервью 2014 года.

- Вообще я вне политики, - заявляла Юля семь лет назад. - Моя жизнь - не Россия, не Москва. Я не патриот своей родины. Признаюсь честно, я очень люблю Америку и все, что происходит там.

Между тем, новый видеоролик от Юлии Волковой - часть многоступенчатой процедуры, необходимой для участия в будущих выборах. Итоги предварительного голосования должны подвести 1 июня. Если экс-"татушка" пройдет дальше, ее кандидатуру после обсуждения внесут в списки на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

ДОСЬЕ "КП"

Юлия Волкова

Родилась 20 февраля 1985 года в Москве.

Карьера на сцене: с 9 лет выступала в составе детского вокально-инструментального ансамбля «Непоседы», снималась в "Ералаше". В 14 лет стала участницей музыкального проекта «Тату», где 10 лет (1999 - 2009) изображала однополую любовь с партнершей Леной Катиной.

Личная жизнь: не замужем, воспитывает 16-летнюю дочь Викторию и 13-летнего сына Самира. Ради бывшего мужа-мусульманина приняла ислам, но после расставания вернулась в православие.

Публичная активность: снималась в эротических фотосессиях для мужских журналов, не раз становилась участницей скандальных ток-шоу, где рассказывала о насилии со стороны любовников.

Здоровье: с 2012 года борется с онкологией (рак щитовидной железы), из-за чего практически потеряла голос.

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