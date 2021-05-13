Сын экс-главы Мордовии и Самарской области Алексей Меркушкин арестован в Шереметьево

Алексей Меркушкин на строительной площадке стадиона "Мордовия Арена". Сергей Фадеичев/ТАСС

Закат бизнес-империи сначала Мордовии, а потом и Самарской области Николая Меркушкина вошел в терминальную фазу — в Шереметьево при попытке вылететь в Минск задержан младший сын экс-губернатора Алексей. Бывшему вице-премьеру Мордовии Алексею Меркушкину будет предъявлено обвинение в даче взятки (управляющему отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ в Мордовии Александру Теренькину). А также в мошенничестве при покупки властями «Мордовэкспортцентра».

То, что за семью Меркушкиных, которым когда-то принадлежала чуть ли не половина Мордовии (об этом КП писала, например, в расследовании «Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона»), всерьез взялись следователи — известно давно.

Началось это ровно в тот момент, когда глава семейства губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку. Над ним тут же сгустились тучи. В Мордовии приехала комплексная проверка, открыла нарушений в местном фонде развития на миллиард рублей. И уже прочно заинтересовалась благородным семейством, которому принадлежали почти все отрасли местной экономики — от банков до сельхозпредприятий.

Сначала был арестован проректор МГУ и сын ректора «Плехановки» Алексей Гришин, друг и соратник Алексея Меркушкина (штурм его помпезного особняка в Подмосковье много крутили по федеральным каналам). После нескольких месяцев СИЗО, Гришин пошел на сотрудничество со следствием (и тут же был переведен на домашний арест). Уже осенью прошлого года у следствия были все основания для ареста Алексея Меркушкина. Но следователи долго не решались.

Ситуацию переломило (по крайней мере так выглядит внешне) открытое письмо депутата Госдумы АЛЕКСАНДРА Хинштейна в адрес Генпрокурора Краснова. С напоминанием — все действующие лица уголовных дел под арестом кроме самого солидного — сына экс-губернатора. Мол, а почему?

- Не исключено, что мое письмо повлияло, но я не мог знать это точно, - заметил kp.ru Александр Хинштейн, - Но то, что у следствия были еще осенью все доказательства для обвинения Алексея Меркушкина — это точно.

Хотя возможно (по крайней мере не исключено), что история с письмом был лишь ход спецслужб. Оно сильно перепугало семью. А так как телефоны Меркушкиных (вероятно) прослушиваются, то паническое бегство Алексея в Шереметьево было похоже на ситуацию, когда охотники поднимают утку на крыло, чтобы ее сбить.

Теперь в Мордовии ждут суда над младшим сыном губернатора, гадая, кто может стать следующим...

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