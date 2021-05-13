От пожарных машин будущего до дронов: МЧС показало новейшую технику спасателей

Фото: Денис ГРИШКИН/Агентство «Москва»

Такой большой выставки МЧС еще не проводило. «Комплексная безопасность-2021» - это сотни образцов уникальной техники: от тяжелых вертолетов до миниатюрных дронов, от пожарных машин, словно приехавших из будущего, до болотоходов с гигантскими колесами, от мобильных госпиталей до оригинальных аппаратов, умеющих спасать с верхних этажей небоскребов…

Экспозиция и взрослым будет очень интересна, а уж дети придут в полный восторг. Тем более что работа выставки продлится и в выходные - вплоть до воскресенья, 16 мая. Так что вас ждут в Кубинке на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» всей семьей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вчера на «Комплексной безопасности» прошло заседание Общественного совета при МЧС России. Среди обсуждаемых вопросов был очень интересный доклад директора «Центра экстренной психологической помощи» Юлии Шойгу о новой концепции преподавания школьникам «Основ безопасности жизнедеятельности».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже в ближайшие годы эти уроки станут более практичными - тем более что уже готовы новые учебники «ОБЖ» под общей редакцией Юлии Шойгу.

Из них подростки получат необходимые в жизни знания, которые накопило МЧС своей героической повседневной работой.

Фоторепортаж с Международного салона "Комплексная безопасность" смотрите тут.