Стрельба в прямом эфире: Нужно ли подробно освещать в СМИ трагедии, подобные казанской

Вопрос дня: Надо ли замалчивать такие трагедии? Фото: Роман КРУЧИНИН/РИА Новости

Стрельба в школе №175 в Казани унесла жизни девяти человек - детей и их учителей. Убийца Ильназ Галявиев арестован, его ждет суд. В России уже заговорили об ужесточении правил продажи оружия, усилении мер безопасности в школах.

А многие поднимают сейчас вопрос - стоит ли подробно рассказывать о подобных случаях в СМИ. Высказать свое мнение мы попросили политиков, общественных деятелей и журналистов.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Так дойдем до того, что вообще ни о чем не писать. Прекратим сообщать о трагедиях - только их приумножим. Фильтры должны быть, но разумные.

Сергей ШЕСТОВ, глава организации ветеранов «Вымпел»:

- Главное - сообщать объективно. Если информации недостаточно, так и говорить. А когда в русле «что хочу, то и говорю» - это поджигательство. Нужна этика. Зачем ловить хайп на информационной помойке?

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий и историк:

- Писать нужно. Но в прямом эфире этот кошмар не транслировать. А когда заявляют, что о терактах надо молчать, - это старая песня. Нужна система договоренностей между спецслужбами и СМИ. Ведь именно от спецслужб поступает информация и они решают, что именно давать, а что нет. Так, замалчивание Чернобыля привело к росту числа его жертв.

Евгений НИКИФОРОВ, директор радио «Радонеж»:

- Нужно сообщать. Это принципиально. Такие события, пусть даже терактом не являющиеся, заставляют все общество реагировать. Пусть по-разному - но это в любом случае способствует утверждению свободы слова.

Павел БОГИНСКИЙ, духовник Центра защиты материнства и детства имени святых Петра и Февронии:

- Мое личное мнение - в прямом эфире это освещать не стоит. Ведь террористы, экстремисты как раз и рассчитывают получить нехорошую славу. Это касается и тех заключенных-убийц или маньяков, которых выпустили. Их нельзя приглашать на ТВ. Но есть и примеры, когда человек совершал убийства или пошел на воровство, а потом искренне раскаивался и шел в монастырь. Нельзя отбирать возможность покаяния. Но в тот момент, когда зло совершается, его нельзя транслировать.

Владимир ПОСТАВНЕВ, глава департамента психологии Института педагогики и психологии образования МГПУ:

- Истина посередине. Замалчивание приводит к пренебрежению основами безопасности. Но репортажи о терактах должны быть - и носить сугубо профессиональный характер. Вопрос упирается в профессионализм тех, кто работает на освещении терактов. Вредна погоня за тем, чтобы «громче хайпануть». А органы безопасности должны давать информацию, которая не нанесет вреда потенциальным жертвам теракта.

ПАМЯТЬ

Учителя, вставшие на пути убийцы, и дружный класс: Вспоминаем тех, кто погиб при стрельбе в казанской школе

Стена памяти жертв трагедии в Казани, где бывший выпускник школы убил девять человек (подробности)