"Бредил оружием и постоянно играл в стрелялки": Как Ильназ Галявиев может быть связан со студентом его колледжа, который покончил с собой ровно год назад

Даниил покончил с собой 10 мая 2020 года. Фото: Личный архив

Накануне в соцсетях появилось видео с заявлением жительницы Казани Натальи Андреевой. Многих оно шокировало. Потому что по словам женщины, расстрелявший детей в школе Ильназ Галявиев может быть каким-то образом связан с ее сыном, который покончил с собой весной 2020 года. Но перед этим он несколько раз заявлял, своим близким, что он «Бог» и может меня все вокруг, как ему вздумается - точь-в-точь как сам Галявиев. Но шокирует даже не это, а то, что погибший Даниил Андреев и Галявиев… учились в одном и том же колледже, на одном и том же факультете.

Корреспондент «Комсомольской Правды» встретился с Натальей Андреевой и выяснил новые детали.

«Я УВИДЕЛА СВОЕГО СОБСТВЕННОГО СЫНА»

- Когда я увидела это видео, услышала эти слова, я просто в ступор впала, - объясняет женщина. - Я говорю про видео из отдела полиции, когда Галявиев лежит на скамейке, прикованный наручниками, и бьется в истерике, кричит, что он Бог. В этот момент я увидела своего собственного сына. В последние месяцы перед смертью он мне говорил те же самые вещи: что он Бог, и сам все в этом мире решит.

По словам Натальи, в школе ее сын учился средне, на тройки. Зато уже в юном возрасте проявлял интерес к компьютерам - умел их чинить, в программах разбирался.

- Поэтому после девятого класса мы его отдали в колледж «Тисби». (Это один из ведущих колледжей Казани, при крупном частном университете, - Авт.). Я подумала: будет работать с компьютерами, всегда сможет заработать себе на жизнь.

Какое-то время все шло хорошо, но вдруг Даниил начал меняться. Резкие перепады настроения. Изменилось отношение к родным - например отчим, который воспитывал мальчика с малых лет, он внезапно перестал называть отцом, только по имени. Появились мысли о самоубийстве.

Наталья Андреева. Фото: Личный архив

- С октября 2019 года мы всей семьей боролись за его жизнь, - вспоминает женщина. - Потому что он несколько раз пытался покончить с собой. Был один день, когда Даниил выпил спиртного, у него развязался язык и он мне открылся. Рассказал, что не хочет жить, рассказал, каким способом хочет покончить с собой. Мы его тут же решили положить в психиатрическую клинику. Даниил был согласен, но как-то только ему сообщили, что он должен лежать там без телефона, он начал резко протестовать. Он месяц там пролежал. Но едва вышел, снова пытался покончить с собой.

Андреева говорит, что на этот раз они решили скрыть попытку самоубийства, не сообщать врачам, - свекровь заявила, что тогда парня точно упекут в психушку и надолго.

«ДУМАЮ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О КАКИХ-ТО ГРУППАХ»

- Близкие друзья у Дани были?

- Был один мальчик, с которым мы вместе ходили в школу. Но когда Даниил поступил в колледж, общения у них не стало: так, привет-пока.

Даниил Андреев учился в одном колледже с Ильназом Галявиевым. Фото: Личный архив

- У вашего сына был интерес к оружию?

- Да. Наверное, как у многих мальчиков. Тем более, что сейчас все это есть в интернете… Кроме того, одно время он даже говорил, что отслужит в армии и останется контрактником. Была такая мысль у него. Я однажды спросила… Знаете, в СМИ много писали о том, что детей зомбируют, склоняют в разные организации, в том числе террористические. Я как-то раз спросила у Дани, разве ты мог бы убивать людей? Он ответил: своих, россиян, я бы никогда не убивал… Не знаю, что он имел в виду.

- Почему я решила, что в случае с моим сыном речь идет о каких-то группах в интернете… - продолжает женщина. - Врачам в клинике сын сказал, что он думает о суициде из-за девочки. Но потом уже дома заявил мне, что специально сказал про девочку: «А что я им должен был сказать? Я ничего вам сейчас объяснить не могу». В том смысле, что на самом деле причина в другом. Девочка на самом деле была, он ее любил, но все-таки это не было причиной. Психиатры мне сказали, что Даниил очень закрытый и разговорить его никто не смог.

МАСКА СМЕРТИ

Даниил покончил с собой 10 мая 2020 года. Почти ровно за год до того, как другой студент того же колледжа ворвался в школу и застрелил несколько человек.

- Днем перед смертью он гостил у отца на даче, в деревне. Бывший муж рассказал, что Даня нарисовал на лице гуашью маску смерти и подошел к нему. Отец даже не понял, что это такое, сказал: «Даня, не пугай меня». Легли спать. Ночью бывший муж проснулся и увидел, что Дани в доме нет. Пошел искать. Сын покончил с собой метрах в трехстах от дома.

- Были случаи, когда вы понимали, что боитесь своего сына?

- Нет. За себя я не боялась. Но с нынешним моим мужем он иногда вел себя так, будто хочет вызвать драку. Потом заплакал и извинился…

РАЗГАДКИ ХРАНЯТСЯ В ТЕЛЕФОНЕ?

- Вам известно, был ли Даниил знаком с Галявиевым?

- Я об этом ничего не знала. Но после просмотра этого видео я позвонила куратору из колледжа, женщине, которая «вела» группу моего сына. Она уверяет, что они не были знакомы, это исключено. Я не знаю, могли ли они пересекаться. Все студенты в одном здании учатся. Но сын даже одевался так, как Галявиев, когда в школу пошел. Черная одежда, капюшон, маска на нижней части лица, одни глаза открыты.

- Как вы думаете, почему они говорили одни и те же слова?

- Я сейчас сопоставляю… Возможно это одни и те же игры. Он постоянно играл в стрелялки. Сто процентов, что это они взяли из интернета.

Наталья Андреева считает, что все разгадки смерти ее сына находятся в его телефоне. Например, уже после трагедии она обнаружила несколько страничек в соцсетях о которых никто раньше даже не догадывался. О чем и с кем он с них мог переписываться? Большой вопрос.

- Вы заглядывали в его телефон?

- Нет. Он был запоролен. Когда я записала видео, мне позвонили из Следственного комитета. Я им отвезла телефон. Надеюсь, теперь они все досконально изучат.

- То есть, когда Даня погиб, следователи телефон не проверяли?

- Я думаю, что нет. У меня есть постановление о прекращении уголовного дела, там нет ничего о том, что содержимое телефона изучали.

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