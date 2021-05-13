Солженицын боролся за «Нобелевскую премию» с Набоковым, Сименоном и Борхесом

Александр Солженицын. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никакого нонсенса тут нет: Иван Бунин выдвигался на Нобелевскую премию 18 раз, Михаил Шолохов – более 12 раз, Владимир Набоков — 7 раз (так и не получил из-за «аморального» романа «Лолита»), Александр Солженицын — всего дважды (как и Владимир Путин, высоко почитающий автора).

Согласно рассекреченным данным Шведской академии, перед тем, как получить заветную медальку с Альфредом Нобелем в 1970 году, автор на тот момент рассказа «Одного дня Ивана Денисовича» и романов «Раковый корпус» и «В круге первом» был рекомендован на Нобелевку еще в 1969 году — профессорами Калифорнийского университета в Беркли Яковом Малкиелем и Дензелем Карром.

В итоге в 1970 году за главную литературную премию мира Солженицын конкурировал с Владимиром Набоковым, Хорхе Луисом Борхесом, Жоржем Сименоном, Гюнтером Грассом и другими сильнейшими авторами мира. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет и только потом их раскрывают.

Против кандидатуры советского писателя выступил член Шведской академии поэт Артур Лундквист, получивший в 1957 году международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами».

— Я хочу поставить под вопрос то, о чем в целом — в его случае — не говорится, а именно художественную ценность его произведений, — написал в резюме Лундквист. — Считаю неоспоримым то, что его форма романа продолжает традицию реализма XIX века и на фоне давно уже развивающейся как западноевропейской, так и американской и латиноамериканской романной формы предстает достаточно примитивной и неинтересной. Даже передовые критики утрачивают художественный подход под неимоверным впечатлением от его материала. Когда же вызванная политическими, гуманитарными и другими соображениями шумиха вокруг произведений уляжется, наверняка, начнется переоценка его литературных заслуг.

В итоге автору дали Нобелевку в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы» — со второго раза. Получить диплом академии и денежную премию Александр Солженицын смог после высылки из СССР в декабре 1974 года.