"Не живу настоящим, а надо бы": что случилось с Гелой Месхи после разрыва с Екатериной Климовой

Гела Месхи и Екатерина Климова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гела Месхи был третьим мужем Екатерины Климовой. Они поженились в июне 2015 году. А в сентябре на свет появилась их дочь Белла. Казалось, в семье артистов царит идиллия. Но в июне 2019 года по инициативе Климовой брак был расторгнут в суде. Ни Екатерина, ни Гела по сей день так и не назвали истинных причин разрыва. Но, очевидно, развод больно ударил по обоим. В свой юбилей Месхи косвенно намекнул на то, что по сей день живет прошлыми отношениями.

Гела Месхи 13 мая 2021 года отмечает 35-летие. По случаю юбилея он разместил черно-белую фотографию и оставил запись под снимком. "Ностальгия по прошлому... Заглядывая в будущее - не живу настоящим... А надо бы... Нельзя жить прошлым - настоящее пройдет так же незаметно... Смотри в настоящее, потому что в нем живешь ты!", - написал он в блоге.

Очевидно, Гела по сей день не оправился от развода с Екатериной Климовой. С актрисой он познакомился на съемках фильма "Волчье солнце". "Поработали вместе, разъехались по домам, и вдруг понял, что без этой женщины мне нет жизни, - признавался артист. - Делайте со мной что хотите: убивайте, казните, расстреливайте. Но пока ее не добьюсь, не остановлюсь. И нет ни одной причины, по которой мы не можем соединиться".

Для актера не имело никакого значения, что у его избранницы за плечами осталось два развода - с ювелиром Ильей Хорошиловым и коллегой по цеху Игорем Петренко. К тому же она растила троих детей: Лизу, Матвея и Корнея. Климова оказалась старше Месхи на восемь лет. "Если я полюбил женщину, значит, полюблю и ее детей, и вообще все, что связано с ней. Не понимаю, как можно обожать жену и, например, недолюбливать тещу? Она же родила твоего близкого человека", - рассуждал Месхи.

Брак актеров казался идеальным. Но продержался всего четыре года, а о причинах их разрыва до сих пор спорят поклонники, так как сами фигуранты упорно молчат. Со стороны Месхи кажется сдержанным и спокойным, но по фотографиям в его блоге подписчики заключили, что расставание стало для актера огромным стрессом. По мнению пользователей, артист выглядит похудевшим и измученным. Впрочем, изможденность можно списать и на усталость. Ведь Гела в последние годы очень востребован.