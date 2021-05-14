Не тот, за кого себя выдает: Анастасия Волочкова раскрыла неожиданную правду о своем женихе

Анастасия Волочкова наконец показала публике жениха целиком. Фото: стоп-кадр "Исповедь" для "Premier".

Анастасия Волочкова, несколько месяцев интриговавшая публику частями тела своего любимого мужчины - то затылок покажет, то спину и руки, наконец рассекретила избранника. В проекте "Исповедь" для видеосервиса "Premier" балерина снялась вместе с тем самым Олегом, в реальности которого за долгие месяцы интриги публика уже начала сомневаться. Сидя на диване в своем роскошном загородном дворце, королева шпагатов представила любимого зрителям. Мужчина средних лет в джинсах и белой футболке, явно непубличный, ради артистки несколько минут вынужден был распинаться перед камерой.

- Первое впечатление - я был сильно удивлен, Настя известный человек, можно сказать, звезда мирового масштаба, - рассказал избранник о знакомстве с Волочковой. - Но конечно, я был рад нашему знакомству. А потом я сильно удивился: Настя на самом деле замечательный человек. Она хоть и взрослая, но как ребенок. Ее нельзя даже оставлять одну, точно что-нибудь набедокурит.

- Какие качества во мне тебя пленили? - кокетливо поинтересовалась балерина и услышала незатейливый ответ: "Доброта, глаза и твоя открытость".

В ходе импровизированного интервью Волочкова несколько раз перебивала жениха, в красках описывая свой бурный темперамент: мол, жизнь с ней - как на вулкане. Тем более, балерина помешана на творчестве, а ее Олег - далеко не фанат балета. Зато в финансовом плане у пары проблем нет: избранник, как он сам выразился, не олигарх, но для королевы шпагатов деньги не главное. В свое время богатые ухажеры надарили ей и машин, и домов, поэтому теперь можно сосредоточиться на любви.

Правда, любовь эта оказалась довольно необычной. По словам балерины, у Олега в их отношениях особенная роль: он не тот, за кого его принимают.

- Каждый раз, когда мы ругаемся, он говорит: "Я никакой тебе не любимый человек, я только твоя няня". Зато Олег - самая прекрасная няня на свете! - удивила признанием балерина.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"В этой паре есть два главных повода для конфликтов"

Исповедь балерины и ее избранника "Комсомолка" показала известному профайлеру и преподавателю Института психологии управления Илье Анищенко, который консультирует силовые ведомства, банки и госкорпорации. Кроме того, Анищенко - первый и единственный профайлер, принимающий участие в судах присяжных.

- Анастасия странно строит монолог: рассказывая об отношениях, она дважды дважды произносит одну и ту же фразу "нас связывает". Не "мы встречаемся", не "у нас любовь". В этом чувствуется какая-то дистанция, нет уверенности, что отношения искренние и крепкие, - обратил внимание эксперт. - К тому же, в этот момент Волочкова перекладывает руки и опускает взгляд: это значит, что тема ей по каким-то причинам неприятна, вызывает стресс.

Фраза "Настало время показать вам этого человека" тоже настораживает, в ней не чувствуется близости. Обратите внимание на улыбочку, с которой Олег появляется в кадре: ему все происходящее кажется какой-то ерундой, ребячеством, постановкой, он настроен скептично.

Главный конфликт между ними - рождение ребенка. Анастасия говорит: "За 9,5 месяцев наших отношений уже мог родиться ребенок, но не надо". Он спрашивает: "Почему?" и в этот момент перестает ее обнимать, отклоняется, улыбка становится недовольной, а сама Волочкова складывает руки на груди в замок. На фразе "я уже исполнила роль матери" он пересаживается, поджимает губы - это явное недовольство. Такое впечатление, что Олег хочет детей, а она не готова.

Балерина призналась, что не хочет иметь детей - в этот момент жених перестал ее обнимать и сменил позу. Фото: стоп-кадр "Исповедь" для "Premier".

Рассказывая о знакомстве с Анастасией - как был рад и удивлен - мужчина говорит правду. Но Волочкова постоянно перебивает своего избранника, не дает ему слова сказать: это тоже причина конфликтов в их паре. Олегу это явно не нравится. После того, как она его перебила, он говорит "Анастасия замечательный человек" и потирает руки - заметно нервничает. Когда он рассказывает, что Волочкова очень эмоциональна, закрывает глаза и подергивает плечами - эта тема вызывает негативные эмоции.

Заметьте, на главный вопрос - "Олег, ты меня любишь?", он отвечает: "Ну конечно, Настюш". Слова "да" мужчина не произносит, и это тоже вызывает сомнения в правдивости. Но несмотря на все подозрения скептиков, мол, Волочкова наняла этого человека играть роль ее любимого мужчины, я думаю, что отношения у них все-таки есть - это не выдумка. Однако, на мой взгляд, это не самая крепкая связь и в ней много конфликтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая и маленькая ложь в шоу-бизнесе: что скрывают Киркоров, Собчак, Волочкова, и кто сдал "Голос.Дети"

Эксперт по лжи и языку жестов раскрыл тайны звезд (подробности)