Звезда шоу Comedy Woman Татьяна Морозова — про попытку изнасилования: «Он сказал — прости, я думал, что ты русская»

Звезда шоу Comedy Woman Татьяна Морозова. Фото: YouTube

Некогда резидентка шоу Comedy Woman Татьяна Морозова отвечала за образ «русской бабы» — разбитной, глуповатой и прямолинейной. В интервью ютуб-блогу «Эмпатия Манучи» актриса объяснила, откуда взялся такой стереотипный персонаж и почему ей пришлось расстаться с телепроектом.

ПРО ОБРАЗ ПРОСТОЙ И ТУПОЙ «РУССКОЙ БАБЫ»

«Это утрированный образ, потому что так смешнее. Если бы я была интеллигентка из глуши, было бы странно. Хотя могу иногда и такую включить. Это не говорит о том, что в русских селениях живут тупые бабы. Ни в коем случае. Я к тому, что она может быть проста и мудра в тех вопросах, в которых москвич может быть некомпетентен. Образ появился случайно. Был написан монолог от лица русской женщины, которая не против поплакаться. Он так всем понравился, что авторы увидели большой потенциал и стали развивать его. На экран он вошел в том виде, в котором все видели».

Татьяна Морозова в шоу Comedy Woman. Фото: Youtube

ПРО ТЕРПИМОСТЬ РУССКИХ ЖЕНЩИН

«Говорят, что русские женщины очень терпеливы. Почему они терпеливы? Хотят сохранить семью. И все было хорошо. Они — оптимистки. Бывают из ряда вон выходящие ситуации, когда лучше бы не терпеть. Но это проявление нашего воспитания.

«Бьет - значит любит» — я категорически против того, чтоб мужчина поднимал руку на женщину. Никогда такого не позволяла и тоже самое скажу дочери. Но с возрастом я поняла, что есть люди, которые могут подраться, рвать волосы, а потом живут в мире и любят бесконечно друг друга. Мы все разные»

ПРО ПОПЫТКУ ИЗНАСИЛОВАНИЯ

«Мы отдыхали в Анапе, ко мне стал приставать молодой человек. Он был очень решительно настроен. И делал, скажем так, все для того, чтобы [изнасиловать меня]. И я понимала, что сделаю все, чтоб этого не случилось. И пошел провожать меня. Он был мусульманин. И я начала объяснять ему: «Я тоже мусульманская женщина, и что ты хочешь сделать со мной? Ты меня оскорбишь? Унизишь?». Он говорит: «Прости, я думал, что ты русская». Я говорю: «А какая разница?». Мы шли до дома, и когда проходили мимо такси, я отлучилась спросить время, а сама прыгнула в машину, хлопнула дверью и сказала: «Гони!» И просто сбежала».

ПРО УХОД ИЗ COMEDY WOMAN

«Может быть, продюсеры будут искать пути продолжения шоу. Откуда я знаю? Я решила идти дальше. Возникли сложности внутри коллектива. И это нормально — 14 лет девчонкам в одной команде сложно. Я решила, что хочу чего-то нового. Был конфликт [с Натальей Еприкян]. При этом я благодарна всем девочкам. Нет коллективов, где все друг друга любят. Хотя я воспринимала всех, как семью. А уходя, поняла, что Comedy Woman — коллеги. Никто не думает так, как я. И все — лидеры. Поэтому столкновения неизбежны. Один раз я даже подвела коллектив и не смогла прийти на концерт. Мое физическое состояние не позволило. Мне было жутко стыдно. Я поняла, что выходить актеру в таком состоянии непозволительно».

ПРО ТАТАРСКУЮ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Я из Башкирии, мама, дедушка и бабушка моя — все татары. А папа — русский, Морозов Василий Алексеевич. Знаю много народных песен на татарском языке, которые пела бабушка. Она всегда наставляла нас учить татарский, это так красиво!».