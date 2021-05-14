В память Победы над вершинами Эльбруса подняли российские флаги

Военно-патриотическая экспедиция "Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус", посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла со 2 по 11 мая. Фото: Министерство обороны РФ

Покорять самую высокую точку Европы отправились 15 наиболее подготовленных офицеров Национального центра управления обороной России и два представителя Русского географического общества. Восхождению предшествовали продолжительные и изнурительные тренировки. И они им очень пригодились.

- Во время подъема альпинистам не повезло с погодой. Температура опускалась ниже минус 25 градусов, был шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду. Последние сотни метров до вершины оказались особенно тяжелыми. Не смотря на сложности, все участники испытывали воодушевление, проявили волю и победили физическую усталость и обстоятельства. Военнослужащие Национального центра управления обороной России вместе со специалистами Русского географического общества (РГО) установили флаги на вершине Эльбруса в память о солдатах, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны, - сообщили подробности в Минобороны России.

Напомним, в июле 1942 г. гитлеровское командование рассчитывало сходу преодолеть Главный Кавказский хребет и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми, чтобы, далее овладев источниками нефти, проникнуть на Ближний и Средний Восток.

Подробнее о битве за Кавказ можно узнать из книги историографа ГРУ Владимира Лота "Сорвать Эдельвейс". Именно этим горным цветков фашисты назвали свою операцию по захвату Кавказа. "Эдельвейс" началась 25 июля 1942 г., и ключевую роль в ней играла 1 горнострелковая дивизия с таким же названием.

Дивизия "Эдельвейс" имела задачу, преодолев в районе Эльбруса горные перевалы, ударить в тыл советским частям, пытавшимся остановить продвижение армий группы "А" и тем самым завладеть инициативой. К 15 августа 1942 г. отдельные немецкие подразделения захватили основные перевалы и базы вблизи Эльбруса, а 17 августа группа немецких горных стрелков захватила "Приют Одиннадцати" - гостиницу на высоте 4200 м, названную по числу студентов Петербургского и Харьковского университетов, предпринявших попытку штурма вершины в июле 1909 г.

Капитан Грот, опытный альпинист, организовал восхождение на вершину Эльбруса и установил там флаг дивизии "Эдельвейс". Но доклад об этом вызвал недовольство в Берлине: там считали, что необходимо установить флаги со свастикой.

21 августа 1942 г. в ходе еще одного восхождения группа Грота выполнила это пожелание. Капитан Грот за восхождение с установлением флага получил месячный отпуск и жетон с силуэтом Эльбруса и надписью: "Пик Гитлера": так планировали немцы переименовать главную гору Кавказа. Установку флагов на Эльбрус нацистское министерство пропаганды представило, как знак неминуемого покорения Кавказа. Однако к концу сентября 1942 г. командование Закавказского фронта стабилизировало положение, начав ожесточенные горные бои, которые продолжались до декабря 1942 г.

В конце декабря 1942 г. началось наступление Красной Армии, а в начале 1943 года окружение армии Паулюса под Сталинградом окончательно развенчало миф о завоевании фашистами Кавказа. Под ударами советских войск немецкие горные стрелки стали быстро спускаться из ущелий, вливаясь в колонны отступавших с Северного Кавказа германских частей.

О том, что над Эльбрусом развеваются нацистские знамена, советское командование хорошо помнило. Поэтому, как только позволила оперативная обстановка, командующий Закавказским фронтом Иван Тюленев издал директиву: очистить вершину от дряни. 13 февраля 1943 г., несмотря на тяжелейшие погодные условия, группа военных альпинистов во главе с Николаем Гусаком поднялась на обледенелые вершины Эльбруса. Там уже были не немецкие флаги, а обрывки немецких штандартов, разорванных ветром. Сбросив германские флаги, установили на их месте флаг СССР. После успешного завершения первого восхождения настал черед группы Гусева.

14 альпинистов вышли на штурм восточной вершины Эльбруса в ночь на 17 февраля. Им тоже сопутствовал успех: спустя девять часов от нацистских флагов была освобождена и вторая вершина, на которой также был установлен флаг СССР.

- Военно-патриотическая экспедиция "Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус", посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла со 2 по 11 мая. Значительное место в программе экспедиции под руководством представителя Национального центра управления обороной России генерал-майора Сергея Егорова заняло посещение памятника "Героям обороны Приэльбрусья" в поселке Терскол с возложением цветов к братской могиле наших солдат, сложивших головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе", - отметили в Минобороны России.

Над вершиной Эльбруса сейчас развиваются три флага - Минобороны России, Национального центра управления обороной России и Русского географического общества.

СПРАВКА "КП"

Эльбрус - гора на Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее Большого Кавказского хребта и является высочайшей вершиной России и Европы. Эльбрус - это двувершинный конус вулкана. Западная вершина имеет высоту 5642 метра, восточная - 5621 метр. Они разделены седловиной 5200 м и расположены на расстоянии 3 км друг от друга. Последнее извержение случалось почти две тысячи лет назад. Общая площадь ледников Эльбруса - 134,5 км, наиболее известные из них: Большой и Малый Азау, Терскол. Границы его достаточно условны, но в целом, основная его часть находится на территории Кабардино-Балкарской республики. Республика расположена в центральной части северного склона Большого Кавказа. Граничит со Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Северная Осетия и Грузией. Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света "Семь вершин".