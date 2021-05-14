Геннадий Онищенко: Чтобы спасти мир от индийского штамма, надо сначала помочь Индии

Геннадий Онищенко.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- ...Геннадий Григорьевич, нужно ли нам опасаться индийского штамма коронавируса, который, как говорят, уходит из-под антител и вообще протекает тяжелее? В Индии, видите, что творится?
- Индия - это полуторамиллиардная страна, в которой нет здравоохранения. Оно есть, но оно - элитное.
- То есть, это - не Китай.
- В Китае - там все спокойно. Он демонстрирует высочайший уровень...
Сегодня утром Китай отчитался о том, что привил уже более 300 миллионов человек.
А вот Индия, по соседству, - полная противоположность. И сегодня мировое сообщество должно навалиться на эту беду, помочь Индии, потому что это - угроза для нас всех.
Вот Владимир Владимирович Путин оперативно отреагировал, наши самолеты в Индию уже полетели. Это хороший пример. Сегодня все должны туда зайти. (То есть, направить свою помощь.)
А что сделали американцы? Они запретили производство коронавирусной вакцины на территории Индии, а у Индии сейчас неплохие биотехнологии, потому что мы когда-то, в советское время (я отвечал за это, работая в Минздраве) поставляли 90 миллионов доз полиомиелитной вакцины в Индию, потому что у них ничего не было.
Сегодня надо все сделать для того, чтобы привить максимальное количество народа, и Моди, премьер, очень правильную позицию занимает, но у них нет вакцины, им надо помочь.
Потому что вот там кипит сейчас такой, знаете, котел, где формируются новые виды штамма, и он - этот котел, этот процесс - практически неуправляемый.
Индусы, похоже, и не собираются выполнять там разграничительные мероприятия, у них что ни праздник, - миллионы людей собираются. То есть, сегодня там формируется новая генерация ответвления этого штамма.
- Он может к нам прийти?
- Последняя информация - в Ганге отловили 30 трупов, представляете! Это просто выбрасывают - и все. Собственно, у них есть такая традиция, когда выбрасывают умершего и он плывет…
- То есть, нам нужно опасаться, да?
- Это всему мировому сообществу нужно опасаться. Потому что, если там сгенерируется какая-то новая модификация, которая будет более агрессивна по отношению к человеку, а все предпосылки для этого есть сегодня... Скученность населения, отсутствие медицинского контроля, несоблюдение элементарных требований... Так вот - это может привести к новому эпидемическому пику, уже с новыми, так сказать разновидностями, этого же штамма, потому что штамм один и тот же…
- Нам-то что делать? Кроме того, что помогать Индии бороться с этим?
- Ну, я вам напомню, что у нас несколько тысяч километров границ с Китаем, но завезли нам коронавирус не из Китая, а из Европы. Так что тут надо всем, а не только нам, заниматься.
И просто закрыть полеты в Индию - этого мало. Потому что он - этот индийский штамм - к нам может прийти через третьи, через четвертые страны.
Поэтому, повторяю, сегодня надо помочь Индии. Потому что это вот та точка приложения, где сегодня ситуация может принципиально поменяться.
- Достаточные ли меры у нас сейчас на границах? Вы очень правильно говорите, что он может прийти откуда-то из третьей страны…
- Когда мы говорим о границе, когда мы чуть ли не дискуссию, чуть ли не вече собираем, закрыть ли нам поездки в Турцию или не закрыть...
Но наши люди все равно в Турцию едут. Они летят в Минск, из Минска едут на автобусе до Киева, а из Киева летят самолетом до Стамбула. Вот и все...
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