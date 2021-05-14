«Не верится, что через неделю 50 лет»: Лера Кудрявцева поразила молодостью и красотой

Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм.

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым проводит отпуск в Арабских Эмиратах. В Инстаграме телеведущая поделилась несколькими снимками, снятыми жаркой арабской ночью. На фото Кудрявцева позирует в красивом шелковом костюме, стоя вместе с супругом на фоне светящихся в темноте зданий.

Поклонники поразились, насколько молодо и прекрасно выглядит Лера. Через несколько дней, 19 мая, она отметит 50-летие. Но телеведущая совершено не смотрится на свой возраст: на фото она выглядит ровесницей своего 33-летнего мужа.

«Не верится, что через неделю 50 лет», «Вы такая красивая и гармоничная пара», «Без яркого макияжа - прям девчушка, классно», «Лерочка, ты очень красивая девушка», «Какая же вы хорошенькая», - пишут фолловеры в комментариях.

Лера вместе с мужем Игорем Макаровым проводит отпуск в Арабских Эмиратах. Фото: Инстаграм.

Недавно в Инстагарме Лера призналась, что обрабатывает свои снимки перед публикацией в соцсети с помощью фоторедактора.

- Я ненавижу фотографироваться, - сообщила теледива. - Встал , лёг , принял позу , живот втянул , морщины убрал в фоторедакторе , жир убавил там же , ну ёканый бабай. А в жизни-то совсем все не так. И что делать прикажете? Никто никогда не будет вечно молодым и красивым. Живите с этим! Аллилуйя фоторедакторам.

Впрочем, у зрителей есть возможность наблюдать за Лерой не только в Инстаграме, но и на телеэкране. Как считают поклонники, Кудрявцева и без фоторедакторов выглядит очень молодо. «Вы и без фильтров очень красивая», - уверяют они.

Поклонники не верят, что через несколько дней телеведущей исполнится 50 лет. Фото: Инстаграм.

В Дубае Лера и Игорь наверстывают упущенное. Отпуск в Арабских Эмиратах Кудрявцева планировала еще в январе, во время новогодних каникул. Телеведущая оплатила отель и перелет, но все планы перечеркнул коронавирус. Лера заболела сразу же после Нового года, и поездку пришлось отменить. Теперь же супруги проводят время вдвоем: загорают, купаются в бассейне, вместе играют в гольф и дегустируют местную кухню в лучших ресторанах.

К слову, глядя на Леру ни за что не скажешь, что она – уже бабушка. И все же три года назад у нее родился внук. «Я – баба Лера», - как-то гордо объявила телеведущая в соцсетях. Внука Леву ей подарил 30-летний сын Жан. Лера стала бабушкой в 2018 году. Маленький Лева появился на свет всего за пару месяцев до того, как она родила дочку Машу. Это довольно необычная ситуация в семье, когда дочь и внук одного возраста. Но зато малышам-ровесникам наверняка не скучно друг с другом - всегда есть с кем поиграть.

Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет. Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама показывает его в соцсетях. В Инстаграме Кудрявцевой он появлялся всего пару раз, и то она каждый раз признавалась, что долго уговаривала сына сфотографироваться. Лера отлично ладит с женой Жана и всегда рассказывает, что ее невестка – настоящая красавица. Сын телеведущей работает на канале НТВ, куда ему помогла устроиться его звездная мама.