«Самая красивая женщина в мире»: Ирина Шейк порадовала поклонников снимками топлесс

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк – обладательница идеальных форм, которые просто грех прятать под одеждой. Модель часто соглашается на съемки в весьма откровенном виде. Только-только поклонники красотки перевели дух после того, как она выложила в Инстаграм рекламный видеоролик косметической марки, в котором она позирует абсолютно обнаженной. И тут манекенщица снова поделилась на своей страничке пикантными кадрами. Ирина опубликовала серию полароидных фото, на которых она снята топлесс.

Ирина опубликовала серию полароидных фото, на которых она снята топлесс. Фото: Инстаграм.

Ирина позирует в одних джинсах, прикрыв обнаженную грудь руками. На другом фото она примерила черный брючный костюм с глубоким декольте, показавшем ее прелести в наиболее выигрышном свете.

На другом фото она примерила черное платье с глубоким декольте. Фото: Инстаграм.

За большинство публичных выходов Ирины отвечает звездный стилист Марк Эрам. Обычно он остается за кадром, но теперь Шейк решила исправить это недоразумение и сделала селфи вместе с гуру моды. Все фото, которые она выложила в Инстаграме, сделаны во время примерок нарядов, которые ей подобрал Марк.

За большинство публичных выходов Ирины отвечает звездный стилист Марк Эрам. Фото: Инстаграм.

Ирина показала, как проходит процесс выбора одежды в гардеробной. На одной из фотографий она предстает в белой футболке, едва прикрывающей ее упругие ягодицы. На другой - в белом облегающем платье на бретельках с необычным вырезом.

«Самая красивая женщина в мире», «Просто бомба», «Горячая и сексуальная», - пишут фолловеры.

Среди поклонников Ирины отметилась даже голливудская звезда Пенелопа Круз. «Как красиво!», - прокомментировала снимки Шейк испанская актриса.

Ирина показала, как проходит процесс выбора одежды в гардеробной. Фото: Инстаграм.

Ирина – одна из самых востребованных моделей планеты, она сотрудничает с десятками известных марок. Манекенщица живет в Нью-Йорке вместе с дочкой Леей, которой недавно исполнилось четыре года. В одном из интервью Ирина призналась, что ее дочке совсем не нравится, как она выглядит на рекламных постерах. Гораздо больше Лея любит маму в естественном виде, без прически и вечернего макияжа. Ирина старается посвящать девочке все свое свободное время.

Когда модель занята на съемках, за дочкой присматривает отец – голливудский актер Брэдли Купер. В итоге Лея проводит с отцом ничуть не меньше времени, чем с мамой.