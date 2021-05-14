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В мире14 мая 2021 8:27

В США существует теневой президент

Такое заявление сделал глава Национальной разведки
Авторы (2):
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
Юрий МАЙБОРОДА
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Сьюзан Райс, назначенная на должность главы совета по внутренней политике, сможет оказывать влияние на ключевые решения администрации Байдена

Сьюзан Райс, назначенная на должность главы совета по внутренней политике, сможет оказывать влияние на ключевые решения администрации Байдена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл нелестно отозвался о действующей администрации Белого дома и назвал имя «теневого президента» страны.

По мнению Гринелла, Сьюзан Райс, назначенная на должность главы совета по внутренней политике, сможет оказывать влияние на ключевые решения администрации Байдена и в конце концов превратит внешнюю политику во внутреннюю.

– Тот бардак, что начинает возникать во внешней политике, связан с политикой внутренней... Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания.

56-летняя Сьюзан Райс, член Демократической партии США, назначена главой совета по внутренней политике в декабре прошлого года. В период предвыборной кампании Байдена высказывались предположения о том, что кандидат от демократов рассматривает кандидатуру Райс на вице-президентский пост.

О Райс также известно, что:

- Она с детства мечтала стать политиком. В одном из интервью сообщила, что «родители учили ее никогда не использовать расу в качестве оправдания или преимущества».

- У нее большой внешнеполитический опыт. Еще в 1988 году Райс консультировала по вопросам внешней политики кандидата в президенты США Майка Дукакиса.

- Райс является одной из центральных фигур, убедивших Обаму начать в 2013 году бомбардировки Ливии

- Ее роль в слежке ФБР за Трампом еще предстоит изучить. Райс сначала все отрицала, но несколько опубликованных писем за ее подписью говорят о том, что она была в курсе происходящего.

- Недавно Райс без каких-либо доказательств заявила, что Россия может играть роль в организации беспорядков, начавшихся в США после гибели Джорджа Флойда. «Я готова поспорить, основываясь на моем опыте. Я не имею доступа к разведданным сейчас, но основываясь на моем опыте, это русские. Я не удивляюсь, когда узнаю, что они подстрекали некоторых экстремистов с обеих сторон через социальные сети. Я не удивлюсь, если узнаю, что русские каким-то образом финансируют это».

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