В США существует теневой президент

Сьюзан Райс, назначенная на должность главы совета по внутренней политике, сможет оказывать влияние на ключевые решения администрации Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл нелестно отозвался о действующей администрации Белого дома и назвал имя «теневого президента» страны.

По мнению Гринелла, Сьюзан Райс, назначенная на должность главы совета по внутренней политике, сможет оказывать влияние на ключевые решения администрации Байдена и в конце концов превратит внешнюю политику во внутреннюю.

– Тот бардак, что начинает возникать во внешней политике, связан с политикой внутренней... Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания.

56-летняя Сьюзан Райс, член Демократической партии США, назначена главой совета по внутренней политике в декабре прошлого года. В период предвыборной кампании Байдена высказывались предположения о том, что кандидат от демократов рассматривает кандидатуру Райс на вице-президентский пост.

О Райс также известно, что:

- Она с детства мечтала стать политиком. В одном из интервью сообщила, что «родители учили ее никогда не использовать расу в качестве оправдания или преимущества».

- У нее большой внешнеполитический опыт. Еще в 1988 году Райс консультировала по вопросам внешней политики кандидата в президенты США Майка Дукакиса.

- Райс является одной из центральных фигур, убедивших Обаму начать в 2013 году бомбардировки Ливии

- Ее роль в слежке ФБР за Трампом еще предстоит изучить. Райс сначала все отрицала, но несколько опубликованных писем за ее подписью говорят о том, что она была в курсе происходящего.

- Недавно Райс без каких-либо доказательств заявила, что Россия может играть роль в организации беспорядков, начавшихся в США после гибели Джорджа Флойда. «Я готова поспорить, основываясь на моем опыте. Я не имею доступа к разведданным сейчас, но основываясь на моем опыте, это русские. Я не удивляюсь, когда узнаю, что они подстрекали некоторых экстремистов с обеих сторон через социальные сети. Я не удивлюсь, если узнаю, что русские каким-то образом финансируют это».