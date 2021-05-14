Медведеву и Загитову не включили в сборную России, и они точно не поедут на Олимпиаду. Косторная – только запасная

Стал известным состав сборной России на сезон 2021/22. В женской команде не оказалось Евгении Медведевой и Алины Загитовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский сезон в женском фигурном катании обещает стать как никогда жестким, бескомпромиссным и скандальным. Но одной интригой в нем уже меньше. Стал известным состав сборной России на сезон 2021/22. В женской команде не оказалось Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Это значит, что их фанаты могут разочарованно выдохнуть – чуда не будет, и на Олимпиаду-2022 звезды точно не поедут.

КТО ИЗ ДЕВУШЕК ВОШЕЛ В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ?

Состав сборной России вчера принимал исполком Федерации фигурного катания, его должны еще утвердить в Минспорта, но списки уже опубликовало РИА Новости. Наиболее он интересен в женской части.

Итак, в команду вошли:

Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Состав справедлив. В нем призеры последнего чемпионата мира Щербакова-Туктамышева-Трусова, а также три бывших юниорки, на которых возложены особые ожидания. Очередная партия выпускниц Тутберидзе по ожиданиям болельщиков и специалистов должны снова взорвать женский тур.

Есть только пара небольших неожиданностей. Алене Косторной не зачли бывшие заслуги, и она оказалась только в запасе. Но и оттуда она может вмешаться в распределении путевок на Олимпиаду. Там же, на скамейке запасных, оказалась 18-летняя Нугуманова, но вряд ли кто ее берет в расчет в борьбе за место в олимпийском чартере.

А вот Алины Загитовой и Евгении Медведевой в сборной России нет. А значит и спекуляций, что им нужно ехать на Олимпийские игры тоже не будет.

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ? НА ЧТО ОН ВЛИЯЕТ?

Формально говоря, никто из не вошедших в сборную России фигуристов не моет представлять страну на крупных турнирах. То есть те, кто не попал в состав в мае, зимой на Олимпийские игры точно не поедет. Таким образом очерчен круг тех, кто будет бороться за олимпийские путевки. Их у России максимальное количество – три фигуристки войдут в команду на Игры-2022. А претендуют семеро: Валиева, Щербакова, Хромых, Усачева, Туктамышева, Трусова, а также вскочившая на крыло улетающего самолета Косторная.

А еще статус «сборника» дает хорошее финансирование. Государство выделяет немалые суммы на подготовку олимпийцев, оплачивает тренеров, лед и т.д.

КАК ПОПАДАЮТ В СБОРНУЮ РОССИИ?

Списки составляются по спортивному принципу. Учитываются прежде всего результаты, показанные в предыдущем сезоне на крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при, чемпионате России и Кубке России. Но и тут есть пространство для споров. Формально Алена Косторная (2-е место на московском Гран-при 2020) могла претендовать на место в основном составе, а не запасной, вытеснив оттуда Хромых или Усачеву. Но решено было по-другому. А тот факт, что и Усечва, и Хромых и Косторная (а также Трусова, Валиева и Щербакова) занимаются у одного тренера Этери Тутберидзе, снимает напряженность.

А в состав сборной России есть еще и «черных ход». Например, тренерский совет мог бы посчитать, что и Загитова и Медведева, пропускавшие сезон, достойны мест в команде. Но тогда разразился бы огромный скандал. В Федерации фигурного катания решили его избежать.

Но честно говоря, есть возможность войти в состав сборной России и по ходу сезона. Правда, для этого нужно будет кого-то из него исключить. А это крайне редкая ситуация.

Так что одной интригой в грядущем сезоне фигурного катания стало меньше. Но оставшихся хватит с головой, чтобы перед Олимпиадой фанатам не было скучно.

Состав мужской и женской сборной России:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Списки спортивных пар и танцоров пока неполные.