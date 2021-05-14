«Он сказал одногруппнику: «Пойдем ко мне, у меня своя секта»: Новые подробности о жизни Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани

Нам удалось найти одногруппников Ильназа по колледжу «Тисби». Будущий убийца школьников учился здесь на программиста и, если верить заявлению администрации, еще в начале года был отчислен за неуспеваемость.

С 19-летним Ильназом Галявиевым, который с дробовиком напал на казанскую школу и убил несколько человек, сейчас работают следователи. Многие до сих пор не могут понять, как тихий (так утверждают все, кто знает Галявиева) парень мог за несколько месяцев превратиться в такого монстра.

Нам удалось найти одногруппников Ильназа по колледжу «Тисби». Будущий убийца школьников учился здесь на программиста и, если верить заявлению администрации, еще в начале года был отчислен за неуспеваемость.

Староста группы вспомнил, что однажды Галявиев завел разговор про некую секту.

ВЕРБОВЩИК?

- Это было около года назад, - рассказал Роберт Сибгатуллин «Комсомольской Правде». - При разговоре с одногруппником он сказал: «Пойдем ко мне, у меня есть своя секта, я вербовщик». Из-за того, что человек так открыто говорит об этом, мы подумали, что это прикол.

- На ваш взгляд, он мог реально состоять в секте?

- Я не знаю.

Напомним, вчера жительница Казани Наталья Андреева заявила, что ее покончивший с собой в 2020-м сын в последний год жизни говорил те же слова, что Галявиев на допросе: про то, что он всесильный Бог и может управлять окружающим его миром. При этом Данила Андреев учился в том же колледже «Тисби», на той же специальности, но на курс старше.

Староста группы вспомнил, что однажды Галявиев завел разговор про некую секту. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я никогда не видел, чтобы Ильназ и тот парень пересекались, - говорит Сибгатуллин.

- Тем не менее, странно, что оба они из одного учебного заведения. Внутри «Тисби» могут быть люди, которые их как-то «вели» в этом направлении?

- Среди преподавателей я точно таких не знаю. Да и среди учащихся тоже. Да, есть хулиганы всякие, но сектантов у нас нет.

«Я СЕГОДНЯ СЕБЯ ТАКИМ СИЛЬНЫМ ПОЧУВСТВОВАЛ!»

В разговоре с корреспондентом kp.ru Роберт Сибгатуллин вспомнил еще несколько эпизодов с участием Галявиева.

Например, выяснилось, что парень никуда из колледжа не пропадал.

- Он продолжал ходить на пары. Мы никогда не слышали, что он отчислен. Тот же был отличник! Он отлично разбирается в компьютерах, даже помогал одногруппникам, у которых что-то не получалось.

- Что еще можете по нему сказать по поведению в обычной жизни?

- Как и все: он действительно был тихий мальчик, спокойный. В интернете он что-то себя буйно вел, а в жизни тихий. В наших чатах это иногда проявлялось. Грубит как будто бы в шутку, но теперь уже не кажется, что это не шутки были.

- Были конфликтные ситуации, которые характеризуют его?

- Он был неконфликтный, но как-то раз он ни с того ни с сего начал меня материть в интернете. Это было где-то полгода назад. Я ему сказал: мы же встретимся на следующий день, что ты будешь делать? Он ответил: ты ко мне не подойдешь, потому что я сразу напишу заявление в полицию. Я подошел. Я его не бил. Мы потом помирились, но потом он мне сказал: я вообще не думал, что ты ко мне подойдешь, все ведь ментов боятся. И он еще говорит: «Что-то я сегодня себя таким сильным почувствовал! Я все могу». Что-то вроде того сказал. Мне кажется, с этого момента какие-то такие замашки у него и начались.

- Некоторые говорят, что был четкий момент, когда он раз - и изменился. Перестал общаться с другими и прочее.

- Я заметил, что он будто бы начал меняться именно в этот день.

НЕ ПИЛ, НИ КУРИЛ…

В группе больше двадцати человек. Есть и девочки. Но при этом одногруппники никогда не замечали интереса Галявиева к противоположному полу.

- Не видел его ни разу ни с какой девчонкой, - говорит староста.

- На парах он с кем сидел?

- Мы постоянно менялись, кто где сядет. Но он всегда впереди сидел, мы ему уступали, потому что у него плохое зрение было, он не видел.

Напомним, при обыске в квартире Галявиева нашли самодельную настойку мухоморов. Есть увлеченные люди, которые считают, что таким напитком викинги накачивали себя перед боем. Но при этом никто не помнит, чтобы парень внешне пытался соответствовать какому-либо течению.

- Внешне он был похож на анимешника. Немножко. Но про какие-то такие его интересы мы не слышали.

- Он когда-нибудь ходил в такой одежде, как в утро нападения на школу?

- Нет, ни в коем случае. Это какая-то форма. А он ходил на пары в какой-то кофточке, брюках. Эту форму он никому не показывал. На фото, где он в маске «Бог» у него что-то вроде ирокеза, какой-то пучок делал. Хотя в жизни он так никогда не ходил. Но на фотке он, сто процентов.

Многие до сих пор не могут понять, как тихий (так утверждают все, кто знает Галявиева) парень мог за несколько месяцев превратиться в такого монстра. Фото: СОЦСЕТИ

- Наркотики в его жизни были?

- Насколько я знаю, он не употреблял ни алкоголь, ни сигареты, ни тем более наркотики. Ни в каком таком состоянии в колледж он никогда не приходил.

«ОТЦА У МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕТ»

Насколько известно, в последние месяцы родные могли чувствовать некую опасность со стороны Ильназа. По крайней мере, отец, мать и брат еще в апреле переехали из старой квартиры в новую (продали доставшуюся в наследство недвижимость и взяли ипотеку в новостройке). Ильназ остался один.

Но с одногруппниками о своей семье он никогда разговоров не заводил. Ну или почти не заводил.

- Года три назад он говорил, что он очень сильно с папой поругался. Мол, у него папы больше нету, - вспоминает Роберт.

Зато иногда делился своими «секретами».

С 19-летним Ильназом Галявиевым, который с дробовиком напал на казанскую школу и убил несколько человек, сейчас работают следователи. Фото: REUTERS

- Про оружие он говорил?

- Про настоящее - нет. Он рассказывал, что в Контр-страйке (популярная компьютерная игра-стрелялка, - Авт.) у него есть дорогой скин (так называют внутриигровые предметы, которые можно «заработать» за успех в игре, а потом продать, - Авт.). Он считается самым дорогим на данный момент. Это скин на снайперскую винтовку. Стоит от 100 тысяч до 1,5 млн рублей. Потом я уже прочитал в интернете, что на допросе Ильназ сказал, что продал за 50 тысяч рублей. Видимо, продавца нашел в спешке.

Напомним, на допросе Галявиев рассказал, что на вырученные от продажи оружия из интернет-игры он купил дробовик и патроны.

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