Городу-острову Киренску нужен обновленный аэропорт

Памятник героям Алсиба открыли в Киренском районе. Фото предоставлено Администрацией Киренского района

Киренск - город-остров на реке Лене. Это север Иркутской области. Чтобы добраться сюда из столицы региона на машине, нужно преодолеть около тысячи километров. Самолет - это, можно сказать, самое удобное, практичное, а теперь еще и доступное средство сообщения с «большой землей». При этом аэропорт города находится в таком состоянии, что полеты в любой момент могут стать просто небезопасными.

Аэродром в Киренске построили в 1942 году. Во время Великой Отечественной войны через него проходила трасса мужества Аляска - Сибирь, по которой перегоняли самолеты, полученные в США по ленд-лизу. С тех времен аэропорт ни разу не видел капитального ремонта.

Секретная авиаперегоночная трасса Аляска-Сибирь 1941-1945 гг. Фото предоставлено Администрацией Киренского района

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсуждали вопрос модернизации объекта.

Росавиация поддержала инициативу правительства региона о включении его реконструкции в государственную программу «Развитие транспортной системы». Мероприятия также одобрены к внесению в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» с периодом реализации на 2025 - 2027 годы.

Сами работы предварительно оцениваются в 1,3 миллиарда рублей. Они предусматривают обновление взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Проектно-сметную документацию планируется разработать за счет средств федерального бюджета. По результатам ранжирования аналитического центра Правительства РФ Киренск находится на 37-м месте из 121.

Кроме того, сама реконструкция пока не входит в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры и может быть туда включена после 2025 года.

- Если не произвести реконструкцию аэропорта Киренска, то совсем скоро он станет небезопасным для полетов, непригодным для эксплуатации. Возникнет вопрос о его работе в принципе, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин уверен, что до 2025 года аэропорт в своем сегодняшнем состоянии не доживет. Ситуация осложняется тем, что частный собственник воздушной гавани находится в затянувшемся процессе банкротства. Если взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки удалось передать в федеральную собственность, чтобы включить их реконструкцию в государственную программу, то по остальным объектам пока вопрос.

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин: «Аэропорт северного города необходимо включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России» на 2018-2024 годы». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Киренского района добивается передачи муниципалитету зданий аэровокзала, общежития, столовой, а также водозабора и котельной, чтобы в дальнейшем появились возможности привести их в порядок и эксплуатировать.

Вопрос транспортной доступности северных территорий Иркутской области сегодня в принципе стоит довольно остро. Наряду с авиасообщением Киренскому району, безусловно, нужно и автомобильное. Сейчас как раз рассматриваются варианты прохождения федеральной автодороги «Вилюй».

- Считаю оптимальным проложить трассу вдоль реки Лены. Это позволит повысить транспортную доступность сразу нескольких районов Приангарья. Жизнь на севере должна быть комфортной. Для этого важно создавать необходимые условия и инфраструктуру, - подчеркнул Кирилл Свистелин.