В США четверть века пытаются предотвратить расстрелы в школах: психологи бесполезны, запрет оружия не помогает

Население США составляет менее 5% всех живущих на нашей планете, но на долю Штатов приходится треть от всех школьных атак, совершенных в мире Фото: REUTERS

Каждый случай стрельбы в школе – это трагедия. Но в Соединенных Штатах, как ни странно прозвучит, к таким выходкам неуравновешенных подростков уже привыкли. Ведь впервые подобное преступление случилось тут, и здесь же их больше всего в мире. Население США составляет менее 5% всех живущих на нашей планете, но на долю Штатов приходится треть от всех школьных атак, совершенных в мире.

Разумеется, американцы пытаются с этой ужасной статистикой бороться. «Комсомольская правда» изучила, чего добились за океаном за четверть века.

Пути поиска защиты от подобных трагедий в будущем в США пытаются найти уже многие годы. На сайте Центра противодействия насилию чиновники, исследователи и врачи бодро рапортуют: «Школьное насилие с применением огнестрельного оружия требует комплексного подхода. В медицинском сообществе существует консенсус в отношении того, что меры противодействия этой общенациональной эпидемии существуют и могут быть реализованы путем принятия законов и разработки государственной политики в этом направлении». И ничего более…

Издание Business Insider проанализировало все предложенные за эти годы в США стратегии борьбы с расстрелами в школах. При этом авторы исследования снабдили результат своей работы привычной уже пометкой: мол, в США на подобного рода исследования тратится мало денег. А вот нашлось бы щедрое финансирование, тогда и результаты были бы лучше.

Стратегий насчитался ровно десяток. И львиная их доля, по оценкам специалистов, не показала своей эффективности.

В числе предложенных и реализованных в разное время и в разных объемах мер вошли: запрет на продажу штурмового оружия и автоматных магазинов большой емкости, расширенная проверка биографических данных покупателей оружия, вооружение школьных учителей и даже обучение школьников навыкам обращения со стрелковым оружием в целях самозащиты. Первые три меры признаны совершенно бесполезными, поскольку несовершеннолетние не имеют в США право на приобретение оружия и перед преступлением просто берут его без спроса у родителей.

Разрешение на вооружение учителей и школьного персонала также не получило никаких доказательств эффективности противодействия массовым расстрелам. Более того, как оказалось, ношение огнестрельного и холодного оружия наоборот повысило вероятность физического насилия и травм.

Фактор влияния жестокости, которой изобилуют многие видеоигры, в США также не считают важным. Доцент психологии Университета Вилланова Патрик Марки заявил Business Insider, что проведенные им исследования показали, что лишь 20% малолетних школьных стрелков проявляли интерес к жестоким видеоиграм, в то время, как среди среднестатистических школьников доля таких составляет 70%.

- Реальность противоположна той, что мы себе представляли, - заявил Марки.

Сочли в Америке ненужным и занятия по огневой подготовке и самообороне. Вердикт специалистов: «Это травмирует детей».

Бессмысленными оказались и меры дополнительной безопасности – наем вооруженной охраны, установка металлоискателей, ограничение свободного доступа к школьным зданиям: большая часть кровавых драм в американских школах случилась именно в усиленно охранявшихся заведениях. Равно как и в большинстве этих школ в штате на постоянной основе состоят профессиональные психологи. В США признают, что высококлассных детских психологов – не так уж и много, и предпочитают они работать вовсе не в школах и колледжах.

А вот принятый в большинстве штатов закон, позволяющий полицейским изымать на время или навсегда оружие из семей, в которых фиксируются случаи домашнего насилия, позволил снизить смертоносную статистику. Сводки сил правопорядка подтвердили, что из 156 массовых расстрелов, случившихся в США в период с 2009 по 201 годы, 54% были напрямую связаны именно с семейным насилием, т.е. серьезные проблемы в семье являются весьма вероятным катализатором агрессивного поведения как детей, так и взрослых. Сейчас эти законы предлагают дополнить параграфом, позволяющим налагать запрет на продажу оружия тем, кто фигурирует в полицейских сводках по делам, связанным с любым видом насилия.

Пока же в Новом свете ориентируются на тренинг школьных учителей, распространяя среди них как мантру результаты исследования ученых Альфредского университета, согласно которым:

- Только 54% учеников, услышавших о том, что кто-то из одноклассников готовит атаку на школу, расскажут об этом кому-то из взрослых.

- С большей вероятностью это сделают ученики младших классов.

- С меньшей – ученики любого возраста, являющиеся в данной школе национальным меньшинством.

- Среди отличников процент тех, кто поделится со взрослыми своими подозрениями, составляет 61%. Среди тех, кто учится менее успешно, эта доля значительно меньше.

- Поделятся своими опасениями со взрослыми 63% учеников, уровень жизни семей которых относится к высокому; и только 46% школьников из малообеспеченных семей сочтут возможным сделать это.

Но все понимают, что доверительные отношения взрослых – будь то родители или учителя – идеал в большинстве случаев мало достижимый. И разводят руками, так и не находя пока универсальной защиты жизни детей и взрослых в школьных стенах.

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