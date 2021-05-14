В столице началось строительство первой школы в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

Школу на 800 учеников начали строить на северо-западе Москвы в рамках комплексного развития бывшей промзоны «Октябрьское поле». Фото: stroi.mos.ru

Школу на 800 учеников начали строить на северо-западе Москвы в рамках комплексного развития бывшей промзоны «Октябрьское поле». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, летом 2020 года инвестор, компания «РГ–Девелопмент», подписал с городом соглашение о комплексном развитии 5,92 гектара бывшей промзоны в районе Щукино. Договор заключен по инициативе правообладателя земельного участка «РГ–Девелопмент». Инвестор вложит порядка 14 миллиардов рублей в создание нового квартала на северо-западе столицы.

«По проекту «Индустриальные кварталы» на Октябрьском поле также будут возведены другие социальные объекты – два детских сада на 200 мест и поликлиника на 150 посещений в смену, - отметил заммэра. - Социальная инфраструктура позволит создать не только комфортные условия для жителей района, но и дополнительные рабочие места. В рамках проекта также запланировано возведение жилых домов площадью более 130 тысяч квадратных метров, строительство которых по соглашению должно быть завершено до 2026 года».

По его словам, в целом развитие 1,9 тысяч гектара бывших промзон города по проекту «Индустриальные кварталы» позволит построить в Москве не менее 40 новых школ, а также не менее 50 новых детских садов, 27 спортивных объектов, в том числе один аквапарк, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. По просьбе жителей будут заложены и новые православные храмы.

«В районе Щукино начинается разработка котлована для школы, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Образовательное учреждение будет построено через два года и уже в сентябре 2023 года сможет принять первых учеников нового индустриального квартала Октябрьское поле».