Новое «Знание» — новая сила?

Сейчас страна должна строить инфраструктуру для раскрытия и для развития талантов людей
Всероссийское общество «Знание» на своем недавнем третьем съезде выбрало новое руководство (в наблюдательный совет вошли представители администрации президента) и определило актуальные задачи, круг которых был определен с подачи президента страны, который упомянул об этом в своем послании Федеральному собранию.
Что думают об открывшихся горизонтах участники съезда и те, кто прямо заинтересован в том, чтобы в стране просвещение становилось темой востребованной на всех уровнях?
Вот что сказал глава Центра современного искусства "Облака" из Башкортостана Валериан Гагин (он придумал и организовал первый в республике частный креативный кластер Парк искусств - совместное детище местного бизнеса и республиканских властей).
- В настоящее время основной экономический ресурс - это способности человека. И скорее не газ и нефть или уголь, а талантливые люди делают страну успешной, - полагает господин Гагин, - Прежде государства исследовали новые территории — чтобы найти полезные ископаемые. А потом придумывали и внедряли технологии их добычи, транспортировки и переработки.
- А что сейчас?
- Сейчас страна должна строить инфраструктуру для раскрытия и для развития талантов людей.
- Это наш самый ценный ресурс?
- Безусловно. И такая платформа должна нести идеологическую функцию. Она способна объединять общество вокруг главных ценностей.
- Каких?
- Ценности жизни и свободы каждого из нас. Пусть проект станет общедоступной платформой с прозрачными правилами. Если он соберёт весь золотой фонд современной научной мысли, писателей, поэтов, если он станет интересным и полезным ресурсом, то он снова станет ценным для общества «Знание».
А вот какое мнение высказала депутат Городского собрания Йошкар-Олы, директор школы № 6 столицы Республики Марий Эл Евгения Синушкина.
- Не предложи президент реорганизацию — все и дальше бы плыло по течению?
- Понятно, что информация о предложенной президентом страны реорганизации работы просветительского общества "Знание" не может остаться незамеченной. Обнадёживает тот факт, что среди приоритетных направлений его деятельности обозначено знакомство молодых людей с историями успеха в разных областях - науке, культуре, бизнесе, государственном управлении, спорте.
- Абстрактное знакомство с историями успеха без привязки к конкретике молодежи может быть не слишком интересно.
- Для современной молодежи важно знать: социальный лифт возможен при высоком уровне образования и мотивации к собственному развитию. А также при активной деятельности, направленной на определение и развитие личностных лидерских качеств, безусловно важных для общества в целом.
Высказался и ведущий эксперт Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды Рязанского государственного университета им. Есенина Александр Трушин.
- Почему начало процесса перезапуска просветительского общества "Знание" так важно?
- Тут много аспектов. В частности, важно то, что одним из приоритетных направлений работы становится просветительская работа с исторической правдой. Сегодня против России ведется глобальная информационная война.
- И жертвой этой войны может стать каждый.
- Именно! Главные удары наносятся по культуре как основе безопасности России и по исторической памяти народа нашей страны. Потому так важно донести до широких масс информацию о технологиях и фактах фальсификации истории.
- Кто ведет войну?
- А также для чего и какими средствами? Каким образом противостоять целевому информ-воздействию? Как сохранить право мыслить самостоятельно? Особое внимание следует уделить "битве за историю" и "войнам памяти".
- Почему именно этим аспектам?
- Мы видим, как информационное воздействие националистов уже переформатировало сознание молодого поколения Украины. И печальный пример соседней республики, в том числе, должен ускорить перезапуск общества "Знание"
- Кто предупрежден - тот вооружен?
- Да. Донесение информации об информационных угрозах через просветительскую платформу до жителей России должно стать одним из реальных способов отражения информационных угроз национальной безопасности нашего государства.