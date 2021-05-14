Новое «Знание» — новая сила?

Сейчас страна должна строить инфраструктуру для раскрытия и для развития талантов людей

Всероссийское общество «Знание» на своем недавнем третьем съезде выбрало новое руководство (в наблюдательный совет вошли представители администрации президента) и определило актуальные задачи, круг которых был определен с подачи президента страны, который упомянул об этом в своем послании Федеральному собранию.

Что думают об открывшихся горизонтах участники съезда и те, кто прямо заинтересован в том, чтобы в стране просвещение становилось темой востребованной на всех уровнях?

РЕСУРС — СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Вот что сказал глава Центра современного искусства "Облака" из Башкортостана Валериан Гагин (он придумал и организовал первый в республике частный креативный кластер Парк искусств - совместное детище местного бизнеса и республиканских властей).

- В настоящее время основной экономический ресурс - это способности человека. И скорее не газ и нефть или уголь, а талантливые люди делают страну успешной, - полагает господин Гагин, - Прежде государства исследовали новые территории — чтобы найти полезные ископаемые. А потом придумывали и внедряли технологии их добычи, транспортировки и переработки.

- А что сейчас?

- Сейчас страна должна строить инфраструктуру для раскрытия и для развития талантов людей.

- Это наш самый ценный ресурс?

- Безусловно. И такая платформа должна нести идеологическую функцию. Она способна объединять общество вокруг главных ценностей.

- Каких?

- Ценности жизни и свободы каждого из нас. Пусть проект станет общедоступной платформой с прозрачными правилами. Если он соберёт весь золотой фонд современной научной мысли, писателей, поэтов, если он станет интересным и полезным ресурсом, то он снова станет ценным для общества «Знание».

ОБРАЗОВАНИЕ — СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

А вот какое мнение высказала депутат Городского собрания Йошкар-Олы, директор школы № 6 столицы Республики Марий Эл Евгения Синушкина.

- Не предложи президент реорганизацию — все и дальше бы плыло по течению?

- Понятно, что информация о предложенной президентом страны реорганизации работы просветительского общества "Знание" не может остаться незамеченной. Обнадёживает тот факт, что среди приоритетных направлений его деятельности обозначено знакомство молодых людей с историями успеха в разных областях - науке, культуре, бизнесе, государственном управлении, спорте.

- Абстрактное знакомство с историями успеха без привязки к конкретике молодежи может быть не слишком интересно.

- Для современной молодежи важно знать: социальный лифт возможен при высоком уровне образования и мотивации к собственному развитию. А также при активной деятельности, направленной на определение и развитие личностных лидерских качеств, безусловно важных для общества в целом.

ПРОТИВОСТОЯТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

Высказался и ведущий эксперт Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды Рязанского государственного университета им. Есенина Александр Трушин.

- Почему начало процесса перезапуска просветительского общества "Знание" так важно?

- Тут много аспектов. В частности, важно то, что одним из приоритетных направлений работы становится просветительская работа с исторической правдой. Сегодня против России ведется глобальная информационная война.

- И жертвой этой войны может стать каждый.

- Именно! Главные удары наносятся по культуре как основе безопасности России и по исторической памяти народа нашей страны. Потому так важно донести до широких масс информацию о технологиях и фактах фальсификации истории.

- Кто ведет войну?

- А также для чего и какими средствами? Каким образом противостоять целевому информ-воздействию? Как сохранить право мыслить самостоятельно? Особое внимание следует уделить "битве за историю" и "войнам памяти".

- Почему именно этим аспектам?

- Мы видим, как информационное воздействие националистов уже переформатировало сознание молодого поколения Украины. И печальный пример соседней республики, в том числе, должен ускорить перезапуск общества "Знание"

- Кто предупрежден - тот вооружен?

- Да. Донесение информации об информационных угрозах через просветительскую платформу до жителей России должно стать одним из реальных способов отражения информационных угроз национальной безопасности нашего государства.