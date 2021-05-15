11 способов зарабатывать больше: экономист объяснил, почему обычные стратегии повышения зарплаты в России не работают

Каждый третий опрошенный считает, что хороший доход обеспечит учеба Фото: Shutterstock

Как начать получать больше денег? На этот насущный вопрос в SuperJob попросили ответить 1600 россиян. Треть из них считает, что залог успеха — постоянное обучение и повышение квалификации. Второй по популярности ответ (15%) - нужно банально работать больше и лучше. Примерно столько же (13%) уверены, что хорошую зарплату обеспечит целеустремленность и проявление инициативы. Не изобретать велосипед, а просто попросить о повышении жалования рекомендуют лишь 12% опрошенных (подробнее см. КОНКРЕТНО).

Между тем с образованными людьми в нашей стране больше чем порядок. Как следует из доклада Высшей школы экономики «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи?», последние 15 лет вузы страны выпускали более миллиона дипломированных специалистов ежегодно, в результате чего среди 25-64-летних россиян каждый второй имеет высшее образование. По этому показателю мы обходим большинство развитых стран, включая США и Великобританию, уступая только Канаде. Однако по производительности труда Россия значительно отстает от мировых лидеров.

- Следовательно, имеющийся человеческий капитал «не переплавляется» в высокие уровни производительности труда и благосостояния, - заключают авторы доклада. - Другими словами, это также означает неэффективное использование накопленных умений и знаний, т.е. их растрату и обесценение.

А вот переобучаются лишь 12% россиян от 25 до 64 лет, в то время как в Европе в этот процесс вовлечено порядка 40–60% жителей. При этом те, кто в наибольшей степени нуждается в переобучении, оказываются вне доступа к нему. Лишь 22% населения России занимается самообразованием, в то время как в Европе этот показатель составляет 60-80%.

- Этап неконтролируемого роста негосударственных вузов привел к тому, что по числу людей с высшим образованием мы обогнали всех, но одновременно снизили его качество, - комментирует для kp.ru Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Нередко высшее образование - это только получение корочек. Если бы не было этого переизбытка, процент тех, кто считал бы, что действительно нужно повышать уровень квалификации, переобучаться, был бы выше. И тут включаются чисто психологические моменты: «Я и так с высшим образованием, зачем мне еще учиться то?». Но влияет еще то, что люди зачастую не считают, что это им поможет больше зарабатывать. У нас многие не без основания считают, что знакомство, блат имеют бОльшее значение. То есть не верят в честный конкурентный рынок труда, где квалификация и профессионализм имеют первостепенное значение.

КОНКРЕТНО

Чтобы зарабатывать больше, можно искать новую работу. А что еще, по вашему мнению, нужно предпринимать человеку, который хочет зарабатывать больше денег?

1. Учиться/повышать квалификацию — 34%

2. Больше/лучше работать — 15%

3. Проявлять активность/целеустремленность/инициативу —13%

4. Вести переговоры о повышении зарплаты —12%

5. Начать свое дело — 5%

6. Осваивать другие сферы деятельности/новую или смежную профессию — 4%

7. Подрабатывать — 3%

8. Заводить связи — 3%

9. Продвигаться по карьерной лестнице — 2%

10. Развивать интеллект — 2%

11. Искать источники пассивного дохода — 2%

12. Другое (развивать коммуникабельность, переехать, иметь желание работать и зарабатывать, не брать кредиты, быть мобильным, не бояться перемен, быть открытым, не сдаваться и проч.) — 19%

13. Затрудняюсь/не хочу отвечать — 13

По данным SuperJob.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За себя и за того парня. Почти половина россиян работает сверхурочно

Выясняем с экспертами, действительно ли мы сильно перерабатываем и почему (подробности)