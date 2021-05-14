Все школы страны снова хотят сделать государственными Фото: Олег ЗОЛОТО

На всероссийском образовательном форуме «Формула образования», проекте Министерства просвещения РФ, в докладах так или иначе звучала тема теракта в Казани. Эта трагедия как будто подсветила давние проблемы. Главная – недостаточное финансирование. Взять охрану школ. Сколько раз говорили об этом на самом высоком уровне, а все равно 19-летнего негодяя с ружьем и бомбой на входе встретила лишь вахтерша. Еще одна проблема - как вовремя выявлять учеников с неуравновешенной психикой, обиженных на весь мир или жертв буллинга. Перегруженным отчетами учителям часто просто некогда поговорить с ученикам о чем-то кроме уравнений и грамматики.

- Для решения накопившихся проблем и в свете последних трагических событий в Казани предлагаю серьезно рассмотреть вопрос о выведении школ из муниципального учредительства, - заявил Алдар Дамдинов, член комитета Госдумы по образованию и науке. - Школы должны стать государственными с выделением соответствующего всем требованиям финансовых средств, а учителя должны получить статус государственных работников для обучения и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, не позволяющей воображать себя «богом».

Вопрос переподчинения школ уже поднимала в 2017-м тогдашний министр образования и науки Ольга Васильева. Глава ведомства сетовала, что 44 тысячи школ не подчиняются министерству напрямую и влияния на них нет. Руководители школ, особенно в дальних регионах, ожидали улучшения финансирования, введения одинаковые образовательные программы и учебников. Часто бывает: переезжает семья в другой город, а в школе совсем другая программа, и ребенку очень сложно включиться в учебный процесс.

Как сейчас восприняли инициативу в школах?

- Если говорить с точки зрения материального обеспечения, то школы получают федеральные инвестиции и сами распределяют эти средства. Я говорю про автономные и бюджетные, где есть бухгалтерия. Муниципалитеты сегодня не способны содержать школы по своему бюджету, особенно если это малые села или поселения. Да и городские тоже испытывают дефицит, - говорит директор гимназии N 5 города Чебоксары Инна Исаева. - А вот с точки зрения эффективности управления, мне кажется, это хорошая позиция. Ведь муниципалитеты сегодня не определились, какие задачи решают по отношению к школам. Порой происходит дублирование программ: придумывают мероприятия, которые есть в образовательных школьных программах, и школы разрываются и даже отрываются от реальных дел - от работы с детьми, с родителями. Получается, у школ очень много управленцев.

- То есть самостоятельным школам нет большой разницы?

- Да, для тех школ, которые находятся на самостоятельном управлении, в тесном сотрудничестве с родителями, все равно, кому она подчиняется. Чем меньше чиновничьих барьеров, тем легче школе. Тем она быстрее вернется к главной образовательной задаче – сопровождать детей, наблюдать, видеть, слышать, разговаривать с ними. Особенно в свете последних событий. А любая система управления – региональная или муниципальная – должна создавать условия для этого. Говорят, учителя перегружены. А наши топ-менеджеры? Вместо того, чтобы думать о том, как помочь педагогам, как снижать риски выгорания, работать с информационными вызовами, в которых дети находятся, с растерянностью родителей, вынуждены заниматься локальными актами, отчетами – обслуживать запросы чиновников. И мне, как руководителю, часто приходится создавать дополнительные проектные группы. Чиновник порой теряется, не видя родителей, не зная проблем. Должны быть умные руководители, четкие задачи, централизованные. Делает это муниципалитет - например, в мегаполисах – пусть школы останутся у него. А в маленьких городах и поселениях, где можно объединить школы, наверное, нужно подчиняться тем, кто выделяет средства и ждет результатов.