Дмитрий Песков: Надеемся, что вместе с другими странами мы поможем Индии в борьбе с яростной вспышкой коронавируса

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

- Многие эксперты-эпидемиологи, в частности, Геннадий Онищенко, считают, что успеха в борьбе с индийским штаммом, который сейчас косит население Индии, можно достичь не закрытием границ - это не спасает, коронавирус к нам пришел не из Китая, а из Европы. А - достичь этого можно, помогая самой Индии в борьбе с этой бедой. Что и сделала России. Президент Владимир Путин принял решение, и мы отправили туда помощь - медицинскую, гуманитарную и так далее. Будем ли дальше расширять эту акцию? И будем ли как-то агитировать за это другие государства, других лидеров?

Этот вопрос «Комсомольской правды» прозвучал в пятницу, 14 мая, на пресс-брифинге Дмитрия Пескова.

Вот ответ пресс-секретаря президента:

- Сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, где была (то есть, участвовала. - А.Г.) и Россия. Мы надеемся, что это поможет пропорционально в борьбе с коронавирусом, в борьбе с этой яростной вспышкой, которую сейчас переживают наши индийские партнеры.

Конечно, и российская, и индийская стороны - в силу тех особых союзнических отношений, которые между нами есть, - находятся в постоянном контакте.

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