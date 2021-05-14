По следам казанской трагедии: Учителей предложили приравнять к госслужащим

Статус госслужащих в первую очередь ассоциируется с социальными привилегиями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Школы должны стать государственными, а учителя должны получить статус государственных работников для обучения и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», - предложил Алдар Дамдинов, член комитета Госдумы по образованию и науке, выступая на Всероссийском образовательном форуме «Формула образования», организованном Министерством просвещения РФ.

Статус госслужащих в первую очередь ассоциируется с социальными привилегиями. Это и равные по всей отрасли зарплаты, вознаграждения, довольствия, которые платят из федерального бюджета, повышенные пенсии, льготы на проезд, коммуналку и пр. Педагогов бы это, конечно, порадовало. Но реально ли учителей приравнять к государственным чиновникам?

- Если вспомним нашу историю, это уже когда-то было возможно. До 1918 года, - уточнил парламентарий. - Так почему сейчас нельзя? Если мы понимаем, что учитель - главный человек, который определяет жизненную траекторию, и главный в деле воспитания, надо сделать все для этого. И начинать со школы. В школе в Казани трагедия ведь была минимизирована благодаря учителям. Это ведь работа, которая проводилась в школе. Это действительно герои, которые закрывали собой учеников. Разве не государевы люди?

- Несколько лет назад изучали международный опыт. Во Франции школы муниципальные, но учителя французского языка – по их меркам фактически аналог наших федеральных служащих. Получают зарплату от государства, подчиняются министерству. Мы так же можем поднять статус и наших педагогов, - считает Павел Зенькович, вице-президент по развитию ГК «Просвещение».

А вот Ирина Абанкина, залуженный профессор института образования Высшей школы экономики (ВШЭ), уверена: это нереально.

- Повышать зарплату педагогам обязательно нужно, установить базовый оклад. Но сделать их госслужащими невозможно, - отметила Ирина Всеволодовна в разговоре с «КП». - В лучшем случае можно приравнять к муниципальным служащим. Да, они работники бюджетной сферы, но не органов управления. Получим полтора миллиона новых госслужащих и будем двигать их по чинам, выполнять обязательства, прописанные в законе? Не вижу перспектив.

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