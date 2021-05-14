Топливо и цифровые сервисы – два в одном

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Первыми воспользоваться предложением смогут автолюбители в Свердловской и Саратовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%, кроме того бесплатно можно получить набор цифровых сервисов от МТС.

Приобрести подписку можно в мобильном приложении МТС Cashback в разделе «Акции» за 5900 рублей. При покупке клиент получает 6500 топливных баллов, которые он может потратить на оплату топлива, 1 балл = 1 рубль, а также доступ к МТС Music на месяц, облачному сервису «вторая память» на 80 ГБ, а также услуге «Блокировка спам-звонков».

Топливные баллы можно использовать для оплаты любого вида топлива на заправках ЛУКОЙЛа в течение 30 дней с даты покупки. Чтобы потратить баллы на оплату, на кассе заправки необходимо предъявить QR-код, который формируется нажатием кнопки «Заправиться» на карточке «Акции» в приложении. При использовании баллов, клиент должен оплатить наличными или картой, минимум один рубль от стоимости заправки.