ВТБ подарил пациентам детских больниц встречу с героями «Спокойной ночи, малыши!»

Фото: пресс-служба банка ВТБ

Благотворительная программа банка ВТБ «Мир без слез» помогает детским больницам по всей стране получить новое оборудование, а их маленьким пациентам – на время забыть о том, что они находятся в больничных стенах. За 18 лет к акции присоединились 73 региона России. В этом году участниками программы впервые станут еще четыре города – Салехард, Назрань, Анадырь и Элиста. Необходимую медицинскую технику в течение 2021 года получат 27 детских больниц.

Во вторник, 18 мая маленькие пациенты пообщались с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!» Филей и Степашкой. Такие праздничные встречи в рамках программы «Мир без слез» уже стали традиционными. Пока из-за пандемии коронавируса они проходят в онлайн-формате. Зато виртуальное общение позволяет каждому ребенку в любой точке России присоединиться к представлению и выиграть приз в познавательной викторине.

В этот раз к прямому эфиру с Филей и Степашкой в инстаграме @mirbezslez подключились три детские клиники: московский институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева, Пензенская больница имени Н.Н. Бурденко и Нижневартовская окружная детская больница. Все они уже получили новое оборудование, необходимое для эффективной работы врачей. Банк ВТБ приобрел для больниц системы для лечения заболеваний органов дыхания, пороков развития челюстно-лицевой зоны, патологий ЛОР-органов, оборудование для операций на костно-мышечной системе и многое другое.

Фото: пресс-служба банка ВТБ

По словам вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева, обратиться за помощью и получить необходимую технику может любая детская больница:

- Когда 18 лет назад мы запускали программу "Мир без слёз", было принято принципиальное решение - поддержать именно медицинские учреждения, ведь так мы сможем помочь большему количеству детей. За прошедшие годы проект стал всероссийским: заявку на участие может подать любая государственная детская больница.