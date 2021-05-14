Числа Грабового: Подростки «взламывают вселенную» по кодам скандального экстрасенса

Странном учению волшебной последовательности цифр верят зумеры – пожалуй, главные потребители контента в TikTok. Фото: Shutterstock

ВЕРНУТ ЛЮБОВЬ И ПРИНЕСУТ ДЕНЬГИ

- Ребята, это просто бомба! Просто запомните эти числа, повторяйте их про себя несколько раз в день, и все ваши проблемы с деньгами решатся. Я повторяла код неделю, и родители подарили мне на день рождения круглую сумму!

Подобных сообщений в TikTok с каждым днем становится все больше. Одна любовь на всю жизнь и постоянное обожание противоположного пола, большой дом (а лучше несколько), бесконечный поток денег, легкое похудение и идеальное здоровье – зарубежные блогеры вдруг поняли, что достичь этого всего можно, используя комбинации цифр.

Простому и странном учению верят зумеры – пожалуй, главные потребители контента в TikTok. Они выросли на компьютерных играх, которые легко пройти с помощью «чит-кодов» – комбинаций цифр или букв, которые «взламывают» игру. Миссии автоматически считаются пройденными, виртуальных денег становится больше или герой полностью излечивается от травм. Неудивительно, что привыкшее к компьютерным играм поколение так легко поверило, что и нашу вселенную запросто можно сломать с помощью комбинаций символов.

С начала весны в TikTok появляется огромное количество видео от подростков, которые внезапно получили то, что хотели. Благо, желания у них пока нехитрые: деньги и внимание «крашей» – людей, которые им симпатичны. И все благодаря особым комбинациям цифр.

Таковых имеется на любой случай жизни. От бытовых ситуаций: быстрого заживления пореза, потери веса без диет, до желаний настолько глобальных, что любой золотой рыбки глаза на лоб полезут: возвращение бросившего тебя партнера, постоянный финансовый поток.

Что с ним делать не очень понятно – кто-то постоянно произносит его вслух, другие пишут на руке, третьи – на зеркалах. Но совсем скоро, по уверениям тиктокеров, желаемое врывается в их жизнь. А значит, учение работает.

Называются эти «коды для взламывания вселенной» Grabovoy Numbers – числа Грабового. Да-да, того самого «экстрасенса», который обещал воскресить детей Беслана.

ЧИСЛА ПРОТИВ КОВИДА

Грабовой, называвший себя ни много ни мало «Иисусом Христом во втором пришествии», заявлял, что может исцелить рак в любой стадии или СПИД, а еще умеет телепортироваться и воскрешать людей. Пока он дурил доверчивых людей, на его деятельность смотрели сквозь пальцы. Но после теракта в Беслане решил хайпануть, пообещав воскресить погибших детей. Не бесплатно, разумеется. Это было уже слишком, и у правоохранительных органов быстро нашлись материалы для обвинения по статье «Мошенничество». Его приговорили к 8 годам тюрьмы.

Освободившись в 2010-м, Грабовой перебрался в Сербию, где продолжает заниматься «любимым делом» - дурить народ. Правда, вместо воскрешения мертвых и исцеления рака своим клиентам Григорий предлагает «всего лишь» продлить молодость с помощью приборов, созданных на основе его «научных» разработок.

Учению, которое откопали зумеры, на самом деле уже 20 лет – публикация Грабового «Восстановление организма человека концентрацией на числах» вышла в 2001 году. В книге автор предложил концентрироваться на определенных числах, чтобы болезнь отступила.

О старых идеях Григорию Грабовому напомнила пандемия. В начале прошлого года он опубликовал два кода, который, как он уверяет, могут защитить от ковида или вылечить болезнь, если человек уже заразился. Постепенно идея, что можно таким образом подчинить себе реальность, добралась до соцсетей.

Экстрасенс Григорий Грабовой. Фото: YouTube

Началось повальное увлечение «числами Грабового» среди молодежи с гонконгского блогера, который заявил, что Grabovoy Numbers помогают не заразиться пневмонией. Учением Грабового сейчас восхищаются тиктокеры по всему миру – коды публикуют блогеры из России, Америки, Европы и Азии. Повторение цифр они называют «правильной манифестацией своих желаний». При этом, в отличие от психологов или модных коучей, блогеры настаивают: концентрироваться нужно не на конкретном желании, повторяя его про себя, а только на комбинации цифр.

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