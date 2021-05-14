Полякам, державшим в неволе русского раба, предъявлено обвинение

Польским фермерам, удерживавшим Ерофеева, предъявлено обвинение в торговле людьми. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщил польский телеканал Polsat, власти страны предъявили обвинение двум гражданам Польши, которые 23 года держали в рабстве выходца из Советского Союза Николая Ерофеева. Его заставляли работать на птицефабрике под Люблином, «расплачиваясь» за подневольный труд скудной едой.

История бедолаги стала известна в прошлом году в результате журналистского расследования, проведенного корреспондентами польского телевидения.

В 1989 году 30-летний Ерофеев приехал в Польшу на работу в качестве гражданского служащего в советскую воинскую часть, размещавшуюся недалеко от города Болеславец в Нижней Силезии. Но после распада СССР и роспуска Организации Варшавского договора российские военные в конце 1992 года покинули страну.

Ерофеев вместе с частью не уехал и решил попытать счастья в Польше, оставшись там нелегально. Устроился работать на ферму за небольшие деньги, где трудился пару лет. Но вскоре пошел слух, что в стране начинается кампания по выявлению всех нелегалов и депортации их на родину. А их работодателям грозит наказание. Хозяин фермы испугался и отвез его в другую семью, владевшую фермой-птицефабрикой, где Ерофеева фактически взяли в рабство.

Обращались с ним жестоко: унижали, запугивали, не раз избивали. За пределы фермы выходить запрещали. Никаких денег за свой труд мужчина не получал, только скудную еду и поношенную одежду. О своей судьбе он рассказать кому-либо боялся, так как хозяева заявили ему, что его как нелегала ждет тюрьма.

Но в конце-концов пленник собрался с силами и сбежал от мучителей с помощью местной жительницы Иоланты Матейко. Новую жизнь Ерофееву помогли начать супруги Ева и Кшиштоф Тышкевич. Они дали ему жилье, помогли найти адвоката и даже взяли собаку из приюта, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким. Сейчас ему уже за шестьдесят.

- Более 23 лет в отношении россиянина использовались незаконные угрозы, а его критическое положение и состояние беспомощности использовались для выполнения принудительных работ, унижающих человеческое достоинство, - сообщила представитель погранохраны Иоанна Конечняк.

Она проинформировала, что двум польским гражданам, удерживавшим Ерофеева, предъявлено обвинение в торговле людьми. Это преступление карается лишением свободы на срок не менее трех лет.

До суда обоим обвиняемым запрещено покидать страну и приближаться к потерпевшему на расстояние менее 100 м, общаться с ним лично или по телефону. Имущество одного из фигурантов дела на сумму 200 тысяч злотых (более $50 тысяч) арестовано. После завершения разбирательства эта сумма может быть выплачена Ерофееву в качестве компенсации.