Прожиточный минимум и МРОТ стали считать по-новому: сократится ли в России число бедных

Потребительская корзина долгие годы была основой для вычисления МРОТ и прожиточного минимума.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С нынешнего года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) определяются по-новому. Если раньше эти показатели высчитывали, исходя из стоимости потребительской корзины, то теперь для расчета прожиточного минимума за основу взят медианный доход. Это такая условная граница, которая делит общество пополам. У одной половины доход выше этого значения, у другой — ниже.
МРОТ рассчитывается так же, только пляшут не от медианного дохода, а от медианной зарплаты.
- Уже давно назрело решение что-то сделать с потребительской корзиной, которая долгие годы была основой для вычисления МРОТ и прожиточного минимума, - сказал «КП» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Ее постоянно критиковали за то, что она не отражает реального потребления товаров и услуг. Предлагалось много вариантов, как ее сделать современнее. Но вообще, сама по себе эта идея не лучший вариант - так подробно прописывать количество яиц, мяса, хлеба, картофеля на душу населения. Рассчитывать все это неудобно. Поэтому правительство предложило взять опыт некоторых европейских стран и определять прожиточный минимум по медианному доходу.
В общем, секрет прост - так удобнее считать. Берешь медианный доход или медианную зарплату (их подсчитывает Росстат), умножаешь на коэффициенты, и готово.
Вот в коэффициенте этом все дело. Для прожиточного минимума он составляет 44,2% от медианного дохода, который сейчас равен 26365 руб. Получается прожиточный минимум теперь 11653 руб. А МРОТ устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты (30457 руб). Это будет 12792 руб. в месяц до вычета налога.
Выиграло ли население? По сравнению с предыдущим годом прожиточный минимум вырос на 3,7%, а МРОТ - на 5,5%
Но если посчитать, как было бы по потребительской корзине, то рост выглядит скромнее. Например, прожиточный минимум при нынешних ценах составил бы 11468 руб. И выходит, что новая методика прибавила всего 1,6% по сравнению с прежней.
- Коэффициенты все-таки слишком малы, - признал Нилов. - В европейских странах, например, прожиточный минимум составляет 60% от медианы. Но закон дает возможность пересматривать его в зависимости от состояния экономики.
По новой методике расчета число «официальных бедных» в стране увеличится. Но вырастут и доплаты до прожиточного минимума, минимальная зарплата, увеличатся размеры пособий, привязанных к прожиточному минимуму. По словам Нилова, эти средства уже заложены в бюджет на 2021 год, так что проблем с выплатами не будет.
Повышение повышением, но тут вот какая штука. Продукты дорожают, а зарплаты не растут. И получается, что показатели, привязанные к продовольственной корзине, росли бы быстрее, чем привязанные к зарплате, как сейчас. Не надули ли нас с этой новой методикой?
- Набор продуктов станет дороже, но обгонит ли его стоимость медианную зарплату — далеко не факт, - размышляет экономический обозреватель Радио «КП» Никита Кричевский. - В нулевые и в начале десятых доходы росли быстрее. А потом быстрее стали дорожать продукты. В конце 1990-х вспомните, какая тяжелая ситуация была, а в 2000-м - экономический рост плюс 10%. В прошлом году продовольствие росло быстрее. Но через год-два ситуация может измениться. А вообще по моим расчетам, что по потребительской корзине считать прожиточный минимум, что по медианному доходу — примерно одно и то же получается.
Продукты дорожают, а зарплаты не растут. И получается, что показатели, привязанные к продовольственной корзине, росли бы быстрее, чем привязанные к зарплате, как сейчас.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Только цифры
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА НОВЫХ БЕДНЫХ, млрд. руб.
- увеличение социальных выплат (по размеру и по числу получателей) - 51,5
- повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ* - 105,4
*Повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн — бюджетники, 2,1 млн — работники внебюджетного сектора.
Источник: Госдума
Что растет быстрее - зарплата или индекс потребительских цен
Комментарий
«Финансовая устойчивость начинается с трех прожиточных минимумов»
- У нас сейчас за чертой бедности, по оценке Росстата, находится 18 млн человек — это те, кто получают меньше прожиточного минимума, - сказал «КП» директор научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков.
Но и тех, кто получает на уровне прожиточного минимума или выше, людьми с достатком не назовешь. Поэтому для более детального изучения структуры бедности Бобков с коллегами предложили разделить граждан на 5 категорий.
- Первый слой — это наименее обеспеченные, с доходами ниже прожиточного минимума. Их примерно 12%, - рассказал ученый. - Второй — низкообеспеченные, те, кто получают до 2 прожиточных минимумов. Их 28%. Все вместе — 40% или около 60 млн человек.
Но для нормальной жизни и двух прожиточных минимумов мало, убежден наш собеседник.
- Мы разработали набор товаров и услуг, которые дали бы возможность нормально питаться, одеваться, пользоваться благами цивилизации и хоть что-то откладывать на черный день, - говорит Бобков. - Например, компьютер и мобильный телефон с выходом в интернет — это уже не роскошь, а в условиях растущей цифровизации единственная возможность не оказаться в маргиналах. Если в семье нет компьютера, причем, достаточно шустрого, то дети рискуют оказаться без образования в условиях удаленной системы обучения.
Получилось, что доход для нормального существования должен составлять 3,2 прожиточных минимума. Так ученые вычленили третий слой — тех, кто получает от 2 до 3,2 прожиточных минимумов, это еще 24,7% населения. Строго говоря, их не отнесешь к бедным, но у таких людей нет запаса прочности и при любых неблагоприятных условиях они могут перейти в более низкую по доходам категорию.
Средний слой — самый широкий: от 3,2 до 11 прожиточных минимумов, он охватывает 32,8% населения. А далее идет высокообеспеченный слой — в него входят только 2,4% населения страны.
Прожиточный минимум, рассчитанный по новой методике, чуть выше того, что получилось бы по старой, но все равно, по оценкам экспертов, крайне низок. Как же люди выходят из положения?
- Живут в кредит, - говорит Бобков. - Мы изучали, на что идут, например, дополнительные пособия, в том числе, единовременные, которые получают бедные семьи. Оказалось, что у половины - на погашение кредитов. Огромный пласт населения живет в долг, не всегда имея возможность расплатиться по этим долгам, отсюда режим постоянного стресса. Их могут из квартиры выселить за неуплату, коллекторы донимают.
По мнению ученого, у государства достаточно денег для того, чтобы оказать бедным более ощутимую помощь.
- Это может быть выплата безусловного базового дохода, - рассказал Бобков. - Без всяких условий. Ты гражданин страны — значит имеешь право на получение рентного дохода от тех богатств, которыми владеет страна. Как в Эмиратах.
Такие меры, по мнению Бобкова, надо принимать параллельно с введением прогрессивного налога - более существенного, чем нынешние дополнительные 2% для тех, кто получает свыше 5 млн руб. в год.
- Для того, чтобы семьи с доходом ниже прожиточного минимума вышли из зоны бедности, нужен примерно 1 трлн рублей, - рассказал наш собеседник. — С помощью программы имитационного моделирования, разработанной в Институте проблем управления РАН, мы посчитали, что будет, если взять эти деньги, например, из Фонда национального благосостояния (там они есть) и выплатить бедным семьям. Не просто раздать, а с условием, что эти деньги можно тратить только на улучшение своего благосостояния. Оказалось, что в бюджет через год поступит в 2 раза больше денег, чем было взято из ФНБ. Часть денег напрямую придет в экономику за счет приобретения различных товаров и услуг. Но интереснее другое. Исследования показывают, что немалая доля средств будет потрачена и на развитие профессиональных навыков, на переобучение — и это даст более качественный рост экономики. А сейчас значительная часть населения загнана в угол — они бедны и не видят никаких перспектив для изменения своего состояния.