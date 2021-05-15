Прожиточный минимум и МРОТ стали считать по-новому: сократится ли в России число бедных

Потребительская корзина долгие годы была основой для вычисления МРОТ и прожиточного минимума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С нынешнего года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) определяются по-новому. Если раньше эти показатели высчитывали, исходя из стоимости потребительской корзины, то теперь для расчета прожиточного минимума за основу взят медианный доход. Это такая условная граница, которая делит общество пополам. У одной половины доход выше этого значения, у другой — ниже.

МРОТ рассчитывается так же, только пляшут не от медианного дохода, а от медианной зарплаты.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАЛИ

- Уже давно назрело решение что-то сделать с потребительской корзиной, которая долгие годы была основой для вычисления МРОТ и прожиточного минимума, - сказал «КП» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Ее постоянно критиковали за то, что она не отражает реального потребления товаров и услуг. Предлагалось много вариантов, как ее сделать современнее. Но вообще, сама по себе эта идея не лучший вариант - так подробно прописывать количество яиц, мяса, хлеба, картофеля на душу населения. Рассчитывать все это неудобно. Поэтому правительство предложило взять опыт некоторых европейских стран и определять прожиточный минимум по медианному доходу.

В общем, секрет прост - так удобнее считать. Берешь медианный доход или медианную зарплату (их подсчитывает Росстат), умножаешь на коэффициенты, и готово.

ПЛАТИТЬ СТАНУТ БОЛЬШЕ...

Вот в коэффициенте этом все дело. Для прожиточного минимума он составляет 44,2% от медианного дохода, который сейчас равен 26365 руб. Получается прожиточный минимум теперь 11653 руб. А МРОТ устанавливается на уровне 42% от медианной зарплаты (30457 руб). Это будет 12792 руб. в месяц до вычета налога.

Выиграло ли население? По сравнению с предыдущим годом прожиточный минимум вырос на 3,7%, а МРОТ - на 5,5%

Но если посчитать, как было бы по потребительской корзине, то рост выглядит скромнее. Например, прожиточный минимум при нынешних ценах составил бы 11468 руб. И выходит, что новая методика прибавила всего 1,6% по сравнению с прежней.

- Коэффициенты все-таки слишком малы, - признал Нилов. - В европейских странах, например, прожиточный минимум составляет 60% от медианы. Но закон дает возможность пересматривать его в зависимости от состояния экономики.

По новой методике расчета число «официальных бедных» в стране увеличится. Но вырастут и доплаты до прожиточного минимума, минимальная зарплата, увеличатся размеры пособий, привязанных к прожиточному минимуму. По словам Нилова, эти средства уже заложены в бюджет на 2021 год, так что проблем с выплатами не будет.

… ИЛИ ВСЕ-ТАКИ МЕНЬШЕ?

Повышение повышением, но тут вот какая штука. Продукты дорожают, а зарплаты не растут. И получается, что показатели, привязанные к продовольственной корзине, росли бы быстрее, чем привязанные к зарплате, как сейчас. Не надули ли нас с этой новой методикой?

- Набор продуктов станет дороже, но обгонит ли его стоимость медианную зарплату — далеко не факт, - размышляет экономический обозреватель Радио «КП» Никита Кричевский. - В нулевые и в начале десятых доходы росли быстрее. А потом быстрее стали дорожать продукты. В конце 1990-х вспомните, какая тяжелая ситуация была, а в 2000-м - экономический рост плюс 10%. В прошлом году продовольствие росло быстрее. Но через год-два ситуация может измениться. А вообще по моим расчетам, что по потребительской корзине считать прожиточный минимум, что по медианному доходу — примерно одно и то же получается.

Продукты дорожают, а зарплаты не растут. И получается, что показатели, привязанные к продовольственной корзине, росли бы быстрее, чем привязанные к зарплате, как сейчас. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Только цифры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА НОВЫХ БЕДНЫХ, млрд. руб.

- увеличение социальных выплат (по размеру и по числу получателей) - 51,5

- повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ* - 105,4

*Повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн — бюджетники, 2,1 млн — работники внебюджетного сектора.

Источник: Госдума

Что растет быстрее - зарплата или индекс потребительских цен

Комментарий

«Финансовая устойчивость начинается с трех прожиточных минимумов»

- У нас сейчас за чертой бедности, по оценке Росстата, находится 18 млн человек — это те, кто получают меньше прожиточного минимума, - сказал «КП» директор научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков.

Но и тех, кто получает на уровне прожиточного минимума или выше, людьми с достатком не назовешь. Поэтому для более детального изучения структуры бедности Бобков с коллегами предложили разделить граждан на 5 категорий.

- Первый слой — это наименее обеспеченные, с доходами ниже прожиточного минимума. Их примерно 12%, - рассказал ученый. - Второй — низкообеспеченные, те, кто получают до 2 прожиточных минимумов. Их 28%. Все вместе — 40% или около 60 млн человек.

Но для нормальной жизни и двух прожиточных минимумов мало, убежден наш собеседник.

- Мы разработали набор товаров и услуг, которые дали бы возможность нормально питаться, одеваться, пользоваться благами цивилизации и хоть что-то откладывать на черный день, - говорит Бобков. - Например, компьютер и мобильный телефон с выходом в интернет — это уже не роскошь, а в условиях растущей цифровизации единственная возможность не оказаться в маргиналах. Если в семье нет компьютера, причем, достаточно шустрого, то дети рискуют оказаться без образования в условиях удаленной системы обучения.

Получилось, что доход для нормального существования должен составлять 3,2 прожиточных минимума. Так ученые вычленили третий слой — тех, кто получает от 2 до 3,2 прожиточных минимумов, это еще 24,7% населения. Строго говоря, их не отнесешь к бедным, но у таких людей нет запаса прочности и при любых неблагоприятных условиях они могут перейти в более низкую по доходам категорию.

Средний слой — самый широкий: от 3,2 до 11 прожиточных минимумов, он охватывает 32,8% населения. А далее идет высокообеспеченный слой — в него входят только 2,4% населения страны.

Для победы над нищетой нужен один триллион рублей?

Прожиточный минимум, рассчитанный по новой методике, чуть выше того, что получилось бы по старой, но все равно, по оценкам экспертов, крайне низок. Как же люди выходят из положения?

- Живут в кредит, - говорит Бобков. - Мы изучали, на что идут, например, дополнительные пособия, в том числе, единовременные, которые получают бедные семьи. Оказалось, что у половины - на погашение кредитов. Огромный пласт населения живет в долг, не всегда имея возможность расплатиться по этим долгам, отсюда режим постоянного стресса. Их могут из квартиры выселить за неуплату, коллекторы донимают.

По мнению ученого, у государства достаточно денег для того, чтобы оказать бедным более ощутимую помощь.

- Это может быть выплата безусловного базового дохода, - рассказал Бобков. - Без всяких условий. Ты гражданин страны — значит имеешь право на получение рентного дохода от тех богатств, которыми владеет страна. Как в Эмиратах.

Такие меры, по мнению Бобкова, надо принимать параллельно с введением прогрессивного налога - более существенного, чем нынешние дополнительные 2% для тех, кто получает свыше 5 млн руб. в год.

- Для того, чтобы семьи с доходом ниже прожиточного минимума вышли из зоны бедности, нужен примерно 1 трлн рублей, - рассказал наш собеседник. — С помощью программы имитационного моделирования, разработанной в Институте проблем управления РАН, мы посчитали, что будет, если взять эти деньги, например, из Фонда национального благосостояния (там они есть) и выплатить бедным семьям. Не просто раздать, а с условием, что эти деньги можно тратить только на улучшение своего благосостояния. Оказалось, что в бюджет через год поступит в 2 раза больше денег, чем было взято из ФНБ. Часть денег напрямую придет в экономику за счет приобретения различных товаров и услуг. Но интереснее другое. Исследования показывают, что немалая доля средств будет потрачена и на развитие профессиональных навыков, на переобучение — и это даст более качественный рост экономики. А сейчас значительная часть населения загнана в угол — они бедны и не видят никаких перспектив для изменения своего состояния.