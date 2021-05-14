Семен Слепаков тайно развелся с женой

Семен Слепаков был женат на Карине с 2012 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков спустя полтора года сделал признание. Шоумен заявил, что развелся с женой.

Семен Слепаков перестал скрывать свой развод. Весной 2019 года Ксения Собчак случайно выдала личную тайну шоумена. Супруга режиссера Константина Богомолова обмолвилась, что юморист расстался с женой. "Семена я обожаю. Кстати вот тебе сенсация. Андрей, тебе надо обязательно пригласить Семена Слепакова в свою программу, потому что он недавно развелся, он опять стал завидным женихом", - заявила Ксения в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!". "Да ты что?", - удивился Малахов, а за ним ахнули и присутствующие в студии зрители.

Артист тогда не подтвердил высказывание телеведущей, а сама она поспешила все опровергнуть. Однако теперь шоумен наконец-то признался, что давно находится в статусе холостяка.

41-летний артист разоткровенничался с поклонниками. Он раскрыл подробности личной жизни. "Я в браке давно уж не состою, не буду вас утомлять деталями. Грустно, но се ля ви. Нас прошлой осенью развели...", - написал он в блоге.

Напомним, Семен Слепаков был женат на Карине с 2012 года. Сценарист Comedy Club в свое время влюбился в нее с первого взгляда. Они считались крепкой семьей. Правда, детей у пары не было. Карина работает юристом и никак не связана с шоу-бизнесом.

Стоит отметить, что поклонники давно стали замечать отсутствие у артиста обручального кольца на пальце. Семен не комментировал изменения в семейном статусе. Не реагировал он и на слухи о страстном романе с актрисой Светланой Ходченковой. Злые языки шептались, что после знакомства на съемках сериала "Домашний арест" влюбленные не отпускает друг друга ни на минуту. Вместе артисты также появились в качестве соведущих светского мероприятия.

Добавим, что в последние годы Слепаков стал меньше сниматься, зато активно занялся продюсированием. Вместе с коллегами он работал над созданием сериала "Универ", "Интерны", "Наша Russia" и "Домашний арест", который многие критики назвали лучшим проектом 2018 года.