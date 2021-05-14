Дырявый склад: из хранилища боеприпасов во Врбетице сразу после взрыва пропало оружие

2014 год, на месте взрыва склада боеприпасов в Врбетице. Фото: police.cz

Скандал со взрывами складов боеприпасов в чешской Врбетице обрастает дополнительными деталями, которые не всегда выгодны для версии, которую отстаивает официальная Прага. Вот и теперь, как пишет издание Mladá fronta DNES, установлено, что сразу после подрывов владельцы склада обнаружили пропажу огромного арсенала вооружений.

Если говорить о конкретных фактах, то Imex Group не досчиталась тысячи гранатометов РПГ-7, 800 автоматических винтовок, 500 пулеметов, 100 пистолетов, ну и еще разного оружия «по мелочи». Куда пропал арсенал, которым можно вооружить пару крепких батальонов, остается загадкой, сами представители компании считают, что он ушел на «черный рынок».

Imex Group обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении, все-таки ущерб был немаленький, и оценивается почти в 5 миллионов долларов. В ответ полиция сделал ход конем: в феврале этого года задержала самого главу компании Петра Бернатика и обыскала его дом и офис, так как считала, что кто-то из оператора склада помог злоумышленникам, устроившим взрыв, попасть внутрь охраняемой территории.

А возможно, дело в том, что просто Чехия не хочет платить «Imex Group» компенсацию в размере 3,5 миллиона долларов, которую компания планирует отсудить у государства. Сами взрывы не только уничтожили часть имущества оператора склада, но и привели к аресту оставшегося оружия, которое было помещено на склад полиции в городе Зноймо.

Кстати, само содержание изъятого имущества до сих пор остается тайной. А в качестве небольшого анекдота приведем забавный факт – за 2016 и 2017 год через дырки в заборе неизвестным удалось 6 раз проникнуть на охраняемые полицией склады с изъятым оружием. Мы, конечно, не исключаем, что это могли быть все те же Боширов и Петров, воспользовавшиеся «секретными техниками спецназа ГРУ», но более правдоподобной кажется версия с халатностью и безалаберностью чешской охраны.

Впрочем, пока расследование «русского следа» во взрывах движется ни шатко, ни валко. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан вообще заявил, что это дело может быть приостановлено, если не удастся допросить подозреваемых.

Но даже отсутствие доказательств не смущает Прагу, а даже наоборот, подстегивает ее. Например, министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что потребует компенсацию от России за причиненный от взрывов ущерб в размере 1 миллиарда крон (примерно 47,5 миллиона долларов или 3,5 миллиарда рублей). Причем власти не собираются добиваться выплат в формате уголовного судопроизводства, а надеются получить деньги «в соответствии с международным правом», то есть по «благой воли» России.