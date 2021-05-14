«Эдвард Бил не откупился. Это была его обязанность»: Адвокат рассказал, что блогер выплатил пострадавшей в аварии компенсацию

Блогер Эдвард Бил, ставший участником жуткой аварии в центре Москвы, подписал соглашение о выплате компенсации с пострадавшей в ДТП Марией Артемовой. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Блогер Эдвард Бил, ставший участником жуткой аварии в центре Москвы, подписал соглашение о выплате компенсации с пострадавшей в ДТП Марией Артемовой.

Напомним, «Ауди» Била 1 апреля на Садовом кольце вылетело на встречную полосу. Основной удар пришелся в «Фольксваген», за рулем которого сидела 40-летняя москвичка Артемова. Чтобы спасти женщину, сотрудникам МЧС пришлось резать кузов. Следующие четыре дня Мария провела в коме, затем перенесла несколько операций. У нее сломаны в нескольких местах обе ноги. Будет ли она ходить - врачи дают очень аккуратные прогнозы. Процесс реабилитации может растянуться на годы.

Как сообщил «Комсомольской Правде» адвокат пострадавшей Андрей Князев, соглашение между Артемовой и Билом было подписано еще в начале мая. Стороны держали это в секрете. Однако о случившемся все равно узнали журналисты.

- Кто-то начинает говорить, будто Бил откупился от жертвы ДТП. Это не так. На самом деле компенсация - это его обязанность, - сообщил сайту kp.ru адвокат Андрей Князев. - При этом сам факт выплаты компенсации станет для блогера смягчающим обстоятельством в суде. Мы с самого начала заявили, что от компенсации отказываться не будем, помощь нам нужна, потому что реабилитация будет продолжаться очень долго.

Многих интересует, в какую сумму скандальный пранкер оценил здоровье женщины, которую врачи в буквальном смысле вытащили с того света.

- Сумму мы не разглашаем, условия не обсуждаем, - ответил адвокат.

Также стало известно, что Мария Артемова подала ходатайство к следствию с просьбой прекратить уголовное дело в отношении блогера. Напомним, Эдварду Билу предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» (до 2 лет колонии).

При этом источники в следствии сообщают, что следователь принял решение уголовное дело не закрывать.

- Письменный ответ на наше ходатайство мы не получили, - отметил Андрей Князев. - Возможно, он придет по почте на следующей неделе. Да, это право следователя - удовлетворить наше ходатайство и прекратить уголовное дело, или не прекращать. Мы на это повлиять не можем. Но лично я пока не знаю, какое решение на самом деле принял следователь.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Меня собирают по частям, как конструктор Лего»: женщина, лежавшая в коме после аварии с участием блогера Била, рассказала о своем состоянии

Мария Артемова рассказала, какие прогнозы дают специалисты и о чем она подумала, увидев в интернете фото машины, из которой ее извлекли спасатели (подробности)