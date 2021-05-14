"Я хотела селфи, а мужчина ударил меня монтировкой по голове": студентка рассказала о нападении возле МГУ

Сотрудникам МВД студентка сказала, что пришла в 4 утра к зданию университета фотографироваться.

Неизвестный напал на 21-летнюю студентку МГУ. Мужчина схватил Екатерину и ударил по голове монтировкой, когда та фотографировалась возле университета. Девушка смогла вырваться, только когда распылила в лицо нападавшему из газового баллончика. Екатерина сразу же вызвала полицию.

- Я хотела селфи, а мужчина ударил меня монтировкой по голове, - сказала девушка полицейским.

В полиции рассказали, что на территорию университета она зашла в 4 утра. Сотрудникам МВД студентка сказала, что пришла фотографироваться.

- Со слов заявительницы, через какое-то время она увидела, что к ней направляется неизвестный гражданин. Он схватил ее и ударил по голове предметом, похожим на монтировку, после чего она распылила ему в лицо газовый балончик и убежала, - рассказал источник в правоохранительных органах.

В больнице врачи диагностировали у девушки рвано-ушибленную рану, ушибы, ссадины и химический ожог лица. Сейчас Екатерина находится дома после оказания медицинской помощи. Злоумышленника уже ищут.

- На данный адрес был направлен наряд полиции, который подтвердил информацию заявительницы, - рассказал источник в правоохранительных органах.