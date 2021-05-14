Актриса, снимавшаяся с 12-летней Еленой Прокловой в «Снежной королеве», назвала историю о домогательствах «грязным пиаром и непонятными выдумками»

В Сети все еще обсуждают скандальную исповедь Елены Прокловой о пережитых в детстве домогательствах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сети все еще обсуждают скандальную исповедь Елены Прокловой о пережитых в детстве домогательствах (об этом было в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ)

По признанию Прокловой, в 12-летнем возрасте она впервые узнала, что такое «внимание взрослых мужчин». На съемках в Мукачево, в Закарпатской области, ее грязно домогался второй режиссер.

Вероятно, речь шла о съёмках детского фильма "Снежная королева". Сцену, где на маленькую Герду (ее играла 12-летняя Проклова) напали разбойники, снимали именно в районе Карпат. Режиссёром-постановщиком картины был Геннадий Казанский. А вот, кто был вторым режиссером, установить не удалось. Его имени Елена Игоревна не назвала.

Эти откровения 67-летней Прокловой вызвали большие вопросы у других участников съемок. В частности, исполнитель роли Сказочника Валерий Никитенко не понял вообще, на кого намекала Проклова. По его воспоминаниям, съемки «Снежной королевы» были замечательными. Елена Проклова тогда была милым ребенком и прекрасной актрисой несмотря на юный возраст. А вот, что сейчас с ней происходит, Валерий Ефремович не понимает.

Эра Зиганшина сыграла в детском фильме Маленькую разбойницу Фото: кадр из фильма

Примерно в том же духе высказалась и народная артистка РФ Эра Зиганшина. В «Снежной королеве» был ее кинодебют, она сыграла Маленькую разбойницу. По фильму они с Гердой примерно ровесницы, по жизни Эра Гарафовна лет на 10 лет старше Прокловой.

- Ничего такого, о чем Лена рассказывала в программе НТВ, конечно же, не было. Это совершенно непонятные выдумки, - сказала нам Эра Зиганшина. - Выдумки потому, что Лене было тогда всего 12 лет. Она была у всех на виду. И Ленина бабушка всегда была рядом. Бабушка приехала в Мукачево вместе с Леной. Ребёнка одного на съемки бы не отпустили. Какие могли быть домогательства! О чём это она? Что за ерунда, грязный пиар! Меня вообще не интересуют перипетии Прокловой. Мне неприятно на эту тему говорить. Я понимаю, что человек пытается остаться на плаву любой ценой. Но мне эта грязь совершенно не интересна.

Напомним, Елена Проклова сделала скандальные признания в программе НТВ «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой три недели назад.