Футбольный комментатор Георгий Черданцев — о зарплате в 800 тысяч рублей: «Зарабатываю до смешного мало»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев. Фото: YouTube

Легендарный футбольный комментатор Георгий Черданцев, автор десятков мемов («Я сейчас закончу вообще все», «Колодин — пушка страшная» и др.), отработавший более 1 тысячи матчей в эфире еще со времен НТВ+, теперь блистает на МАТЧ ТВ. Он часто становится целью для хейтеров, ведущего атакуют в Твиттере, называют «Жора — ипотека» и намекают на то, что Черданцев предал родной московский «Спартак», в академии которого в детстве занимался футболом, и слишком активно и радостно комментирует питерский «Зенит» (злопыхатели распускали слухи, что Георгий — любимый комментатор Алексея Миллера, главы «Газпрома»).

Но Черданцеву все нипочем. Он продолжает комментировать футбол, вести аналитическую программу «Все на матч» и раздавать откровенные интервью. В одном из таких — ютуб-каналу Sports Интервью — он честно рассказал, сколько зарабатывает на ТВ.

- Правильно я понимаю, что твой доход — 600-800 тысяч рублей? В месяц.

- Ну, ты не забывай, что я не комментатор на Матч ТВ [а ведущий]. Я могу и больше зарабатывать, могу и меньше. Это зависит от количества эфиров и от того, насколько хорошо продается реклама в моей программе. Комментаторская ставка к этому не имеет отношения.

- Огрубляя — у тебя около 1 миллиона рублей в месяц. И нет заначек?

- Послушай, я — единственный снабженец в семье. У меня нет ни бабушек, к сожалению, ни дедушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать.

Более того, я считаю, что зарабатываю мало. До смешного мало.

Георгий Черданцев во время интервью ютуб-каналу Sports. Фото: YouTube

- Сейчас?

- Конечно. С моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа «Все на матч», надо сравнивать с с европейскими коллегами. Если в евро пересчитать [мою зарплату], то вообще смех. Если сравнить с доходами футболистов второго дивизиона...Не то, что делает твою жизнь лучше.

Мой коллега из Италии, который ведет подобную [моей] программу, у него контракт на полмиллиона евро (44,7 миллиона рублей) в год. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз.