Половина участников праймериз «Единой России» - новые лица в политике

Партия «Единая Россия» завершила прием заявлений на участие в предварительном голосовании. Всего было подано более 7600 заявок. По словам председателя федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России» Александра Карелина, больше половины подавших заявки на участие в праймериз кандидатов - это новые лица. Почти треть кандидатов, пожелавших баллотироваться в Государственную думу VIII-го созыва, являются представителями общественных и волонтерских организаций.

- У нас почти равное количество представителей «Единой России» и беспартийных - 52% и 48% соответственно, - отметил Александр Карелин. - Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны.

Среди участников предварительного голосования есть известные политологи, общественные деятели, правозащитники, врачи, ученые, телеведущие, космонавты, журналисты и артисты. О своем желании баллотироваться в Госдуму от единороссов, например, заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Народный артист России зарегистрировался для участия в праймериз по Москве.

Как сообщил Александр Карелин, средний возраст кандидатов составляет 41 год, а каждый третий зарегистрировавшийся моложе 35 лет. Председатель оргкомитета также рассказал, почему единороссы считают праймериз важной процедурой и заметным событием в политической жизни страны (напомним, «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей).

- Не все кандидаты при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения. После собеседования, общения с представителями региональных оргкомитетов кандидаты, которые впервые пришли в политику, оставались тверды в своих намерениях участвовать в выборах в Госдуму и конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Мы их поддерживаем в этом, - подчеркнул Карелин.

Предварительное голосование «Единой России» начнется 24 мая и завершится 30 мая. Праймериз будут проходить в максимально открытом формате. Принять участие в голосовании смогут все избиратели, подтвердившие свою личность на портале «Госуслуги». Итоги праймериз будут подведены 1 июня. После этого съезд партии утвердит списки кандидатов от «Единой России» на выдвижение в Госдуму.