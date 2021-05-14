Украину зачистили от политических друзей России

Виктор Медведчук во время судебного заседания. Фото: REUTERS

Приговор Печорского суда Киева, Виктор Медведчук выслушал без тени эмоций. Скорее всего, он догадывался, что арест – всего лишь начало мытарств и власти Украины не успокоятся, пока политическое поле страны не зачистят окончательно от последних здравых людей.

В контексте нынешней украинской политики, слово «здравый» автоматически получает значение «пророссийский» или «москальский», если пользоваться терминологией, принятой в Раде. Что сделал Виктор Медведчук? Был в оппозиции нынешней власти, а значит, не принимал и критиковал курс на дальнейшее обострение отношений с Россией.

Украинские правоохранители оценили эту деятельность так: «подозрение в государственной измене». В этом обвинении три эпизода. По данным украинских правоохранителей, Виктор Медведчук передал России данные о полезных ископаемых в Крыму, в частности, сведения о газовом месторождении. Понятно, что газ для Украины – больная тема, но геологическая разведка Крыма была проведена еще при советской власти, которая этим Крымом так неосмотрительно распорядилась.

Второй эпизод – Виктор Медведчук якобы передавал секретные данные о неких тайных военных подразделениях Украины. В третьем эпизоде появляется оппозиционный депутат Рады – Козак, с которым Медведчук планировал вербовать украинских гастарбайтеров работающих в России, для ведения «российской пропаганды». Обвинения подобраны так, что хотя бы одно, да сработает. Подозреваемым грозит тюремное заключение до 15 лет. Соответственно, вместе с Виктором Медведчуком, клеймо «изменники» автоматически получают остальные депутаты и политики из партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

Раньше еще была хоть какая-то призрачная надежда, что через политиков, мы сможем найти общий язык с Украиной, успокоиться, выговориться и примириться. Теперь – все, политическое поле выжжено и зачищено. Значит, впереди очередные конфликты.

На первый взгляд, поведение киевских властей вне логики. Конфронтация с Россией не принесла Украине ни выгоды, ни достатка, ни мира. Но, Украине, нынешней, постмайданной, это и не нужно. У нее другие задачи. Появившийся в 19 веке конструкт Украина-Антироссия, оказался живучим и полезным в противостоянии с Россией, как бы она не называлась – Российской империей, СССР, Российской Федерацией.

Работает этот проект «Антироссия» только при внешнем управлении и ни разу, за свою столетнюю историю, не приносил украинцам добра – только кровь, нищету и злобу. Когда этот факт доходил до большинства населения Украины, проект «Антироссия» сразу же исчезал бесследно, как петлюровцы, в одну ночь бежавшие из Киева. Впереди очередной исторический цикл, он неизбежен. Украинские власти это чувствуют, судя по показательной расправе над лидером последней партии, выступающей за развитии нормальных отношений с Россией и ее лидером. К счастью, ни нашу историю, ни русский язык, ни сам Киев запретить и посадить невозможно, а значит, все вернется в свое русло. Осадочек, конечно, останется, но мы все вместе его изживем.

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