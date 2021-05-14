Юлия Барановская отреагировала на обидные слова Андрея Аршавина

Юлия Барановская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Барановская отреагировала на откровения Андрея Аршавина. В недавнем интервью отец ее троих детей заявил, что после него "трудно найти кого-то лучше". Он привел в пример свою бывшую возлюбленную, которая после расставания с ним так и не вышла замуж: "Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет". Эти обидные слова многодетная мама не оставила без ответа.

Юлия Барановская откровенно ответила, что думает о недавнем высказывании Андрея Аршавина о неудачах в личной жизни телеведущей. Она удивилась, что футболист дает комментарии на тему ее отношений с другими мужчинами.

"Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?" - недоумевает многодетная мама.

Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили вместе девять лет. У них родились сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. В недавнем интервью футболист вспомнил о скандальном разрыве с матерью своих детей. "Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. Получился хороший старт для карьеры, была возможность - ее использовали", - сообщил он.

Спортсмен отметил, что ничуть не горевал из-за разрыва с бывшей избранницей. "Я не был в подавленном состоянии в 2012 году, как говорит Юлия Барановская. Те полгода - это очень крутое время со всех точек зрения. В тот момент я с Юлей расходился или понимал, что разойдусь. Но было много классных моментов, мне все нравилось: я вернулся в «Зенит», мы выиграли, новая девушка – все было супер", - признался футболист.

Андрей также рассказал, как изменял Барановской с Алисой Казьминой. "Мы познакомились на Новый год у Владимира Быстрова в гостях. Она была с мужем, я с женой. Просто увиделись, а потом через пять лет случайно встретились в Майами. Затем в Лондоне в 2012 году у нас завязались отношения. Я так до этого не влюблялся", - делился он сокровенным.

Кроме этого Аршавин заявил, что Барановская не давала ему видеться с детьми, когда он этого хотел. "Делала все так, чтобы я их не видел. Когда ей это стало выгодно, она стала отдавать их на встречу со мной и даже в присутствии другой женщины", - огорошил он признанием. К счастью, сейчас с отпрысками от Барановской футболист видится, когда пожелает. "Недавно побывал на дне рождения у Яны и даже обнялся с Юлией Геннадьевной спустя девять лет", - с улыбкой сообщил он.